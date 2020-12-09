По словам анестезиолога Рокаса Тамошаускаса, сейчас в Литве наблюдается настоящая волна инфекции.

"Была волна и весной, но в Литве она была сравнительно небольшой. Литва сейчас переживает то, что было в Америке, в Европе весной. Это настоящая первая волна", – сказал собеседник.

"В Англии мы прошли через это, поэтому у нас сейчас ситуация стабильнее. Мы многому научились – кое-что знаем и о вирусе, о том, какие патологии он вызывает, как лечить. Сейчас есть больше научно обоснованной информации, что работает, а что нет. В этом смысле ситуация лучше. Что касается масштабов, то сейчас нет такой паники и такой сложной ситуации, как было весной", - сказал Тамошаускас.

Он рассказал, что сейчас в Великобритании появилась возможность сделать прививки от коронавируса. Прививки делают в 50 больницах страны. Пока прививают только вакциной компании Pfizer-BioNTech, поскольку только ее проверили британские специалисты. Одна доза вакцины стоит около 30 фунтов стерлингов.

Сейчас в Великобритании прививают только пациентов из первой группы – старше 80 лет и тех, кто за этими людьми присматривает. Также могут прививать врачей из группы риска. В эту группу в Великобритании входят около 6 млн. человек, до Нового года планируют привить 4 млн.

