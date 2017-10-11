Работавшим в загрязненном ртутью суде юристам должны возместить ущерб

По 1,5 тыс. евро компенсации нематериального ущерба присуждено 17 работникам суда – в целом 25 500 евро. Возмещение ущерба присуждено и восьми другим юристам, каждому назначена индивидуальная сумма, сообщает BNS.

Если решение суда вступит в силу, то ущерб должно будет возместить правительство, поскольку в деле иск предъявлен государству, которое представляет кабинет министров.

В этом деле 32 юриста, ранее работавшие в загрязненном ртутью Укмергском суде, требовали возмещения имущественного и неимущественного ущерба.

Среди истцов - прокуроры, судья, судебные служащие, адвокаты. В этом суде ранее работал и нынешний генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис, однако он в суд не обращался.

Каждый истец требовал присудить ему от 50 до 200 тыс. евро.

В декабре 2012 года и в начале 2013 года в бывшем тогда здании Укмерского суда пожарники-спасатели обнаружили и собрали около трех килограммов ртути.

Сообщалось, что концентрация паров ртути, впитавшаяся в стены, превышала допустимые нормы в тысячи раз.

В этом суде ртуть обнаруживалась и ранее, в 2003 году. Она была обнаружена в цветочных вазонах и других местах. Тогда пожарники собрали опасный металл, но никто не подозревал, что в здании суда спрятано гораздо больше ртути, чем было собрано.

Истцы жалуются на то, что когда в 2003 и в 2012 годах, когда в здании суда была обнаружена ртуть, государство и ответственные должностные лиц своевременно не выполнили свои обязанности, не предприняли необходимые действия - здание суда не было вовремя закрыто, в отравленных помещениях разрешили работать, когда руть была обнаружена в первый раз в 2003 году и в конце 2012 года.

Ртуть ядовита для человека. При попадании в организм она накапливается почках, печени, мозгу, костях и нарушает работу органов.