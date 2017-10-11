По 1,5 тыс. евро компенсации нематериального ущерба присуждено 17 работникам суда – в целом 25 500 евро. Возмещение ущерба присуждено и восьми другим юристам, каждому назначена индивидуальная сумма, сообщает BNS.
Если решение суда вступит в силу, то ущерб должно будет возместить правительство, поскольку в деле иск предъявлен государству, которое представляет кабинет министров.
В этом деле 32 юриста, ранее работавшие в загрязненном ртутью Укмергском суде, требовали возмещения имущественного и неимущественного ущерба.
Среди истцов - прокуроры, судья, судебные служащие, адвокаты. В этом суде ранее работал и нынешний генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис, однако он в суд не обращался.
Каждый истец требовал присудить ему от 50 до 200 тыс. евро.
В декабре 2012 года и в начале 2013 года в бывшем тогда здании Укмерского суда пожарники-спасатели обнаружили и собрали около трех килограммов ртути.
Сообщалось, что концентрация паров ртути, впитавшаяся в стены, превышала допустимые нормы в тысячи раз.
В этом суде ртуть обнаруживалась и ранее, в 2003 году. Она была обнаружена в цветочных вазонах и других местах. Тогда пожарники собрали опасный металл, но никто не подозревал, что в здании суда спрятано гораздо больше ртути, чем было собрано.
Истцы жалуются на то, что когда в 2003 и в 2012 годах, когда в здании суда была обнаружена ртуть, государство и ответственные должностные лиц своевременно не выполнили свои обязанности, не предприняли необходимые действия - здание суда не было вовремя закрыто, в отравленных помещениях разрешили работать, когда руть была обнаружена в первый раз в 2003 году и в конце 2012 года.
Ртуть ядовита для человека. При попадании в организм она накапливается почках, печени, мозгу, костях и нарушает работу органов.
Работавшим в загрязненном ртутью суде юристам должны возместить ущерб
В среду Окружной суд Ширвинтского района решил...
Работы фотографа не оставляют равнодушных: красота Литвы поразительна (4)
Ландшафт Литвы заслуживает самых красивых эпитетов и...
Грядут перемены: скоро в Литве потеплеет до 17 градусов (1)
Уже на следующей неделе в некоторых районах Литвы...
Врач приемного отделения: "врата ада" открываются в день выплаты пособий (10)
Время выплаты пособий хорошо знают и врачи, и...
TOP новостей
Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (42)
"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...
Грядут перемены: скоро в Литве потеплеет до 17 градусов (1)
Уже на следующей неделе в некоторых районах Литвы...
В Литве появится еще один бездомный - мэра Неринги выселяют из ведомственной квартиры (23)
Национальный парк Куршской косы располагает...
Зарплаты продавцов в Humanа выше, чем в большинстве литовских торговых сетей (23)
В Литве продавцов намного больше, чем представителей...
Врач приемного отделения: "врата ада" открываются в день выплаты пособий (10)
Время выплаты пособий хорошо знают и врачи, и...