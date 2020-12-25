"Сегодня, 25 декабря 2020 года, я ехала на работу (я работаю социальным работником в детском доме в Каунасе). Около Каунаса нас остановила полиция.

Мы спросили, можно ли въехать в город, "я везу дочь на работу", другого транспорта нет, день-то праздничный. Полицейский спросил, сколько отцу потребуется времени, чтобы меня высадить, он ответил - не больше 5 минут.

Нам разрешили въехать в порядке исключения, на работу. Однако, когда отец возвращался через тот же пост, был составлен протокол за нарушение действующего порядка.

А ведь отец даже не выходил из автомобиля.

Возникает вопрос, оправдано ли такое ограничение? Мы работаем и в праздники, а как попасть на работу, если иного способа нет. Мы считаем, что нас наказали незаконно", - писала женщина.

Комментарий полиции:

Сегодня в 10.25 ч. в Каунасе один постовой пропустил ехавших, а другой принял решения наказать за нарушение карантинного режима.

Когда мы узнали об этом, связались с обоими полицейскими и с получившим штраф гражданином, чтобы оценить все обстоятельства происшествия. Гражданин сказал, что не согласен с наказанием, но он уже заплатил штраф. Он также признал, что его дочка могла и сама доехать до работы.

Постовой принял решение о наказании, поскольку расценил поездку как ненужную и наказал гражданина за то, что он не первый раз ездил в город.