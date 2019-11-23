Выяснилось, что такую зарплату предлагают не за ставку, а за выполнение нескольких функций.

Директор больницы Альгирдас Микличюс сказал DELFI, что это не зарплата.

"Это не зарплата. Это сумма, которую можно заработать, если работать в приемном отделении плюс надбавки и доплаты за ночные дежурства, это не зарплата за ставку", – пояснил DELFI директор больницы.

"Может, не так написали, это общие доходы (зарплата) с доплатами за дополнительную нагрузку, с работой в отделении по уходу, поскольку есть возможность выполнять несколько функций. Но не за ставку", – сказал директор.

По его словам, за ставку врачу платят около 1000 евро "на руки". Директор признал, что объявление неточное, но оно никого не заинтересовало.

"Самое странное, что оно никого не заинтересовало, никто не обратился", – сожалел Микличюс.

"Наш врач сейчас болеет, он не собирается возвращаться на работу, вот и ищем другого. Мы намеревались столько платить на руки за все функции, но, как ни странно, никто не заинтересовался", – сказал он DELFI.

DELFI напоминает, что, по данным Государственной больничной кассы, в январе-июне 2019 года, средняя зарплата врача в Литве была 1728 евро "на бумаге", за ставку – 2448 евро "на бумаге".