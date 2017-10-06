По данным "Содры" за август, меньше всего работников было в Министерстве энергетики, а больше всего – 968 в Министерстве иностранных дел. Самая небольшая средняя зарплата "на бумаге" была в Министерстве науки и образования – 1224,68 евро, а самая большая – 1549,28 евро в Минюсте.
Среднюю зарплату в размере 1300-1400 евро получают работники шести министерств. В Министерстве охраны окружающей среды средняя зарплата составляет 1359,08 евро. В этом министерстве работает 250 человек. В Минфине, где работают 410 человек, средняя зарплата составляет 1344,93 евро, в Министерстве социальной защиты и труда, где работает 241 человек, средняя зарплата составляет 1322,31 евро.
Средняя зарплата в 1378,42 евро фиксируется у работников Министерства транспорта и коммуникаций (161 работник). В Министерстве внутренних дел средняя зарплата составляет 1325,72 евро (215 работников). В Министерстве сельского хозяйства средняя зарплата 1368,57 евро (в нем работают 315 человек).
Средняя зарплата в размере 1400-1500 евро фиксируется у работников пяти министерств. В Минэнерго она составляет 1415,35 евро (82 работника), в Минкульте - 1473,39 евро (111 работников), в Минздраве - 1427,43 евро (215 работников), в Министерстве экономики - 1416,96 евро (231 работник) и в МИД - 1421,96 евро (968 работников).
Самая высокая средняя зарплата в Минобороне - 1520,94 евро (196 работников) и в Минюсте - 1549,28 евро (136 человек).
В канцелярии правительства Литвы работают 184 человека, их средняя зарплата составляет 1509,75 евро.
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