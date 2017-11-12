Однако некоторые граждане Литвы открывают там свой бизнес, становятся владельцами компаний, пишет на сайте miskininkas.eu Ангеле Адомайтене. Компания Skogran предоставляет шведам, норвежцам и финнам различные услуги лесных работ, их выполняют граждане Литвы, работающие за границей.

Сейчас бригады литовцев работают в финских лесах, особенно в Карелии. Работники сайта www.miskininkas.eu ездили на их место работы и подготовили репортажи о их жизни и труде в этом красивом регионе.

"Опыт организации труда за границей мы получили 10–12 лет назад. Сначала мы работали в Швеции, потом перебрались в Финляндию и Норвегию, сейчас ведем расширение в Германии, поскольку на севере местами сезон работы очень короткий. Название нашей компании Skogran в переводе со шведского означает "лесная ель", наш центральный офис находится в Вильнюсе", – сказал директор Skogran Лукас Седерявичюс.

Сам он вырос в Дзукии, поэтому лес для него - родная стихия. Учиться он уехал в Швецию, а зарабатывать на жизнь стал в шведских лесах. Через некоторое время он стал организовывать работы, призвал на помощь двоюродного брата Лауринаса, а потом и младшего брата Каролиса. А сейчас в коллективе компании сотни работников, а в руководстве работают и шведы, и финны.

С финнами они познакомились во время выставки В Швеции. Тогда в Лапландии был большой урожай шишек, которые надо было собрать, и фуинны позвали литовцев на помощь.

"Мы собрали команду из 20 опытных людей и отправились в Лапландию. Был конец февраля, сугробы двухметровые. Финны дали нам алюминиевые стремянки и лыжи и пожелали удачи. Они провели исследования и указали, где семена особенно качественные. На взятом в аренду снежном мотоцикле мы ездили по лесу, искали, где больше шишек и отправляли туда людей. Потом на мотоцикле и санях свозили мешки к дороге", – рассказал Лауринас Седерявичюс, заметив, что за 1,5 месяца команда набрала 70 000 л шишек.

"Финны были очень довольны, поверили, что мы держим слово, и решили, что с нашей компанией можно сотрудничать. Так в 2012 г. началось сотрудничество, которое длится до сегодняшнего дня", – сказал он.

Литовские рабочие очищают еловые леса от ненужных деревьев и кустов, всего в Карелии сейчас работают 7 бригад по 5 человек. их работы координирует Ремигиюс Кунцайтис из Шакяйского района.

На встречу он приехал с собакой. Собака сидела в просторной клетке, у нее была и вода и игрушка – только так финны представляют себе безопасную перевозку животных.

"Условия работы сложные, поскольку пила может напороться на камень. Я работаю в Финляндии уже два года, до этого 14 лет работал в Швеции, поэтому опыта у мне достаточно. Жена Валентина с сыном сейчас в отпуске в Англии у своей мамы, но до июля она работала здесь на посадке леса. Она руководила двумя бригадами – контролировала работы и т.д.", – сказал Ремигиюс.

В Швецию с женой Кунцайтис уехал в 2000 году – поехали собирать ягоды, но они еще не созрели, поэтому надо было ждать 2–3 недели. Валентина направилась на Биржу труда, чтобы поискать работу. Так они нашли работу в лесохозяйствах и хорошо зарекомендовали себя.

"Для меня как руководителя сейчас главное, чтобы люди не работали больше 8 часов и получали достойную зарплату. Это значит работа не больше 8 часов 6 дней и зарплата 2500 евро "на руки". Компания оплачивает работникам проезд и проживание, выдает рабочую одежду. За свои деньги они только питаются, часто привозят еду из Литвы, плюс предметы личной гигиены. В свободное время они часто ловят рыбу, могут собирать грибы и ягоды, поехать в город за продуктами, а цены на яйца и молочные продукты здесь немногим отличаются", – рассказал собеседник.

Работникам обеспечены все социальные гарантии.

В бригадах работают люди со всей Литвы, но около половины из Шакяйского района. Младшему - около 25 лет, а старшим 30–40 лет. Коллектив стабильный, люди вместе работают 5-7 лет.

Бригады под руководством Кунцайтиса будут работать в Финляндии еще около месяца. В этом году сезон начался 20 апреля, в июле - отпуск, с середины августа снова начинается работа. Сезон зависит от климатических условий и завершается в конце ноября-начале декабря.