Сейчас во время карантина работники госсектора работают на дому, за исключением тех случаев. когда они должны приезжать на работу. Такие же рекомендации действуют и для частных компаний, поэтому многие работодатели отправляют работников на удаленку.

Но не все работающие на дому довольны условиями труда – возникает вопрос, как следует такую работу организовать, за что отвечает работодатель, а за что работник, отмечает председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

"Раньше никто не предполагал, что так много людей будет работать на дому. Вот у работников возникают вопросы – должны ли работодатели компенсировать за электричество, воду, использование рабочего стола, интернет, компьютер и т.д.", – сказала она.

В законе есть общие распоряжения – работодатели должны обеспечить безопасные условия труда и необходимое для работы оснащение, но никаких подробных разъяснений нет.

"Это особенно актуально для офисных работников, работающих у компьютеров. Конечно, в таком случае работодатель должен предоставить компьютер, телефон, интернет, бумагу, ручку – все, что нужно работнику. А как быть с коммунальной платой, арендой помещения и др. - об этом в законах не говорится. В Европе эти расходы погашает сам работник", – сказала Ругинене, заметив, что в результате работодатели экономят.

"Они могут не арендовать офис, не покупать кофе, воду, сахар, конфеты, на всем этом можно экономить", – пояснила она.

Есть еще одна проблема при работе на дому – стирается грань между режимом отдыха и работы.

"Если в офис приходишь в 8 и уходишь в 17, то все ясно, и начальник знает, что после работы звонить неэтично, разве что речь идет об очень важном деле. А когда работаешь дома, все по отдельности планируют график работы, одним лучше работается с утра, другим вечером, получается, что коллеги звонят, когда хотят, в результате и в выходные люди работают", – сказала Ругинене.

"Всем должно быть ясно, что обеденный перерыв есть и у тех, кто работает дома, и режим работы-отдыха должен существовать. Скажу по опыту – уходят люди на удаленку, если не справляются со временем, начинается переутомление, перегорание, поскольку происходит смещение времени", – продолжила она.

Представитель ГИТ Шарунас Орлавичюс сказал, что ожидания работников в связи с компенсацией расходов - законны, об этом надо говорить с работодателем.

"Работающим удаленно работодатель должен обеспечить все необходимые средства. Если это компьютер - компьютер, телефон. Но иногда у работника дома не бывает рабочего стола, стула – работодатель и об этом должен позаботиться. Может, из офиса привезти, чтобы работнику было удобно работать", – сказал Орлавичюс.

Что касается оплаты электроэнергии, воды, интернета, то тут все было бы законно, если это используется для работы, а не для личных целей.

"Работодатель мог бы установить компенсационный механизм. Понятно, что каждому в дом работодатель не проведет свой интернет и электричество – но работнику стоило бы платить компенсацию. Или если человек работает на своем компьютере – тоже должна быть какая-то компенсация. Такое требование было бы законным", – сказал представитель ГИТ.

Орлавичюс акцентировал, что даже работающие удаленно, не позже чем через 5 ч. с начала работы должные делать перерыв на обед.

Представителей бизнеса такие требования удивляют – они уверяют, что удаленная работа приносит работникам больше пользы, чем ущерба.

"Я еще не слышала, чтобы кто-то жаловался, что работает из дома и требует компенсаций. Компьютер – это нормально, он бывает из офиса. Когда понимаешь, что тебе создают гибкие условия труда, многие ли будут просить компенсации каких-то расходов", – сказала исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене.

Она заметила, что работники экономят на дороге, не покупают обед в кафе, меньше тратят на одежду.

"Такие вопросы должны обсудить в коллективе - кому и что компенсируют или нет. Логика в этом есть, но с другой стороны, работа на дому - это и экономия, не только расходы", – сказала Скирене.

Пресс-секретарь Infobalt Паулюс Якутавичюс сказал, что в сфере ИТ не работники обычно чего-то требуют, а сами работодатели выступают с предложениями.

"Как-то в нашем секторе вопрос оплаты коммунальных услуг не возникает, а интернет дома - само собой разумеющееся дело. Компании поступают по-разному. Чаще помогают оборудовать офис на дому – работники берут стулья, мониторы. Проблема в то что в рамках налогообложения это считается доход натурой, компании должны за это платить такие же налоги, как с зарплаты", – заметил Якутавичюс.

Он сказал, что были случаи, когда работникам дарили такие средства, но потом компании приходилось платить налоги "Содре" и ГНИ.