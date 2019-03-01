Инспекторы отправились на аллею Лайсвес сразу же после того, как по телефону и эл. почте поступило сообщение о том, что рабочие наносят вред дереву. Во время осмотра инспекторы установили, что дерево серьезно повреждено, нарушены его жизненные функции.
На следующий день инспекторы проверили рабочих компаний Autokausta и Kauno tiltai и в другой части аллеи Лайсвес. Во время проверки зафиксировали еще один подобный случай.
Инспекторы составили протокол об административном нарушении. За уничтожение зеленых насаждений физическим лицам грозит штраф в размере 60-200 евро, а главам юридических лиц – 80-300 евро. Кроме того, нарушители должны возместить нанесенный природе ущерб на сумму 904 евро.
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