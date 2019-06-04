Избранный президент Литвы Гитанас Науседа с командой уже обосновался в помещении президентского дворца. Правда, это его временное рабочее место. Здесь он будет работать до инаугурации, которая пройдет 12 июля.
© DELFI / Domantas Pipas

После пресс-конференции во вторник пресс-секретарь избранного президента Айстис Забараускас показал журналистам временное рабочее место Науседы.

В помещении стоят несколько столов для совещаний и работы.

Во время пресс-конференции Науседа сказал, что главное неудобство состоит в том, что нет места, где бы он или члены его команды могли поесть, несмотря на то, что рядом с кабинетом есть небольшая кухня с кофейным аппаратом, мойкой, холодильником и микроволновкой.

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Помещение в президентском дворце, в котором к вступлению в должность готовится Науседа:

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