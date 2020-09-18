Пытавшийся совершить теракт молодой человек осужден на 2 года и 4 месяца

В срок наказания включен и период времени с начала октября прошлого года, который Г. Бержинскас провел в заключении, поэтому за решеткой ему осталось провести еще почти полтора года.
Рассматривавшая это дело судья Юргита Мачёните объявила, что Г. Бержинскас признан выновным в подготовке теракта, незаконном хранении взрывчатки и стрелкового оружия, а также в покушении на совершение преступления.
За эти преступления он осужден на пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии. Однако дело было рассмотрено в ускоренном порядке, поэтому наказание сокращено на треть.
Ранее не судимый Бержинскас во время судебного процесса признал свою вину, сожалел о содеянном, давал показания и помог восстановить обстоятельства происшествия. Судья также отметила, что в деле нет данных о том, что он своими действиями пытался добиться человеческих жертв.
Прокуроры предлагали четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
Г. Бержинскас 1999 года рождения обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику.
Его задержали 15 октября в ходе спецоперации. У него дома доме было обнаружено уже готовое к взрыву нелегальное взрывчатое вещество и химические вещества, из которых можно изготовить самодельное взрывное устройство большой мощности.
Во время обысков также было найдено самодельное оружие, пригодное для стрельбы, и часть оружия категории С, ультраправая экстремистская и националистская литература и символика.
По данным правоохранительных органов, Гедиминас Бержинскас причисляет себя к ультраправой экстремистской группировке Feuerkrieg Division.
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