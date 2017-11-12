"Этот памятник установлен, наверное, потому, что Цвирка был одним из самых верных новому режиму писателей, и даже за свою короткую жизнь возможно помог ему утвердиться", - сказала философ.

По ее словам, из материалов российских архивов видно, что он вместе с Антанасом Венцловой был в числе тех, еще независимых писателей, которых часто приглашали в Россию.

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"Приглашали на отдых в Ялту, в другие места, все показывали и делали их настоящими адвокатами СССР у себя на родине. Цвирка был одним из таких адвокатов. Есть разные воспоминания, что он был самым активным из тех, кто посещал вечеринки в посольстве России, различные попойки, и еще тогда, когда Литва была независимой, он был крепким адвокатом советской страны", - сказала Путинайте.

По словам философа, не случайно, когда проходила аннексия Литвы, он был одним из тех, кто стоял у руля пособничества.

"Он был один из тех людей, которые ехали за так называемым солнцем Сталина. Он также занимал ответственный пост. После войны он был назначен председателем Союза писателей, и он не был лишь номинальным председателем, он занимался идеологизацией, менял жизнь писателей и литературу", - сказала Путинайте.

Цвирка скончался в 1947 г., в возрасте 38 лет, по словам философа, это был год перелома, начали жестоко расправляться с интеллектуалами, которые потенциально не отвечали установкам режима.

"Цвирка был одним из тех, кто это делал. Часто упоминают случай (поэта - DELFI) Казиса Якубенаса, с которым он расправился собственными руками. Он пожаловался на него за то, что тот не полностью соответствует режиму. Я думаю, если бы он жил дольше, то мы вспоминали бы о нем, как о самом яром пособнике режима, который сделал больше всего для переделки интеллектуального поля", - сказала Путинайте.

По словам философа, ранняя смерть сделала так, что мы видим только некоторые его дела.

"Но уже по этим делам, которые есть, можно делать вывод, что он, наверное, был предателем Литвы, и один из самых активных идеологических пособников нового режима, который ему полностью служил. Поэтому этот памятник - не Цвирке - писателю, он был установлен еще в сталинские времена ему как яркому политическому и идеологическому деятелю. Тут мы не должны обманывать себя, будто это памятник за "Землю-кормилицу", это памятник за его верность режиму", - сказала Путинайте.

Философ обратила внимание на то, что сейчас площадь, на которой стоит памятник Цвирке, находится кажется в стороне от центра, однако в то время, когда его установили, это было одно из центральных мест Вильнюса.

"Памятник был установлен, чтобы показать, как интеллектуалы должны вести себя с режимом", - сказала Путинайте.

По словам философа, Цвирка вероятно выбрал такой путь, поскольку был амбициозен – но не в профессиональной сфере, а в плане элиты. Он был скорее эмоционален, чем рационален.

"Он был против власти Антанаса Сметоны. Но есть большая разница между тем, что ты не одобряешь власть и тем, что начинаешь действовать заодно с другим государством, выбираешь путь предателя", - сказала Путинайте.

Философ указывает и один из мотивов такого выбора – деньги, желание править, обладать властью. "В 1940 году Цвирке было 30 лет, Костас Корсакас, даже Антанас Венцлова тогда еще были молоды, думаю, что переворот открыл перед ними новые привлекательные перспективы власти", - сказала Путинайте.

По ее словам, выбор Цвирки нельзя считать случайностью, он знал, что делал. "Он неоднократно был в России, должен был быть слепцом, чтобы не видеть, что там. Но, видно, не хотел видеть, оценивать, и это определило выбор. Я думаю, что Цвирка - тот человек, которого мы должны помнить, как один из отрицательных примеров", - сказала Путинайте.

По словам философа, момент его действия заодно с режимом не заметен потому, что он рано умер.

"В 1987-1989 гг. уже мало было тех, кто помнил Цвирку. После смерти Сталина, когда пересмотрели культ личности, его как администратора стерли из исторической памяти. Он все время фигурировал как писатель. Поэтому до сих пор многим кажется, что этот памятник установлен автору "Земли-кормилицы", писателю", - сказала Путинайте.

По ее словам, в то время в советских столицах было немного памятников писателям. Стояли ленины, сталины, памятники воинам, героям войны.

"О его жизни забыли. Думаю, многие забыли даже то, что он был в составе той делегации, которая ездила в Кремль в 1940 году", - сказала Путинайте.