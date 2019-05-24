Пятница – последний день досрочного голосования во 2-м туре выборов президента Литвы

Досрочное голосование началось в понедельник. Проголосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.
В пятницу продолжается голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.
В пятницу начинается и в субботу продолжится голосование на дому. Дома голосуют избиратели старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.
Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые три дня проголосовало более 97 000 или 4% литовских избирателей.
Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.
В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.
За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член Сейма Литвы Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.
В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.
В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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