Пятница – последний день досрочного голосования во 2-м туре выборов президента Литвы

Пятница - последний день, когда литовские избиратели могут досрочно проголосовать во втором туре выборов президента и на выборах Европарламента (ЕП).
© DELFI / Karolina Pansevič

Досрочное голосование началось в понедельник. Проголосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.

В пятницу продолжается голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.

В пятницу начинается и в субботу продолжится голосование на дому. Дома голосуют избиратели старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.

Статьи по теме:
В Европе начались выборы в Европарламент
Лидер Избирательной акции поляков Литвы на выборах поддержал Науседу  (8)

Во время досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) за первые три дня проголосовало более 97 000 или 4% литовских избирателей.

Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.

В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член Сейма Литвы Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Статьи по теме:

Rusradio LT: Науседа видит себя дирижёром оркестра, Шимоните - первой скрипкой (1)

26 мая состоятся выборы в Европарламент и второй тур...

Во время досрочного голосования во 2-м туре выборов в Литве явка выше

Во время досрочного голосования во втором туре выборов...

Карбаускис: если президентом станет Шимоните, она будет общаться с нами как Грибаускайте (37)

Кандидат в президенты Литвы экономит Гитанас Науседа...

Общество

Скажи, где ты отдыхаешь, и я скажу, кто ты: в Литве растет средний класс (10)

Регулярный отдых за границей без строгой экономии ради...

Kadras iš serialo Černobylis Kadras iš serialo Černobylis Kadras iš serialo Černobylis

Рейтинг снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль" выше рейтинга "Игры престолов" и "Во все тяжкие" (4)

На сайте IMDb историческую драму "Чернобыль" оценили...

Вильнюсцы выяснили, кто виноват в заторах: родителей призывают менять свои привычки (3)

Никому не нравится стоять в заторах. Было замечено, что...

Пятница – последний день досрочного голосования во 2-м туре выборов президента Литвы

Пятница - последний день, когда литовские избиратели...

На авиабазе в Шяуляй может находиться захоронение примерно 700 жертв Второй мировой войны (2)

На территории Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй может...

TOP новостей

Скажи, где ты отдыхаешь, и я скажу, кто ты: в Литве увеличивается средний класс (10)

Регулярный отдых за границей без строгой экономии ради...

Вильнюсцы выяснили, кто виноват в заторах: родителей призывают менять свои привычки (3)

Никому не нравится стоять в заторах. Было замечено, что...

Первые шаги Зеленского: клинч с Радой и предсказуемая кадровая политика (10)

Внешне Владимир Зеленский пытается походить на...

Науседа с супругой проголосовал на выборах президента досрочно

24 мая на выборах президента досрочно проголосовал...

Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии (13)

Региональное разобщение обусловило тот факт, что...