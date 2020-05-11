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Пять пляжей Литвы получили Статус Голубого флага.
Пять пляжей Литвы получили Голубой флаг
© Shutterstock

Он предоставлен центральным пляжам Ниды и Юодкранте, Парку Бируте в Паланге, Первому пляжу в Смильтине и Второму пляжу в Мелнраге, сообщила Ассоциация самоуправлений Литвы.

Комиссия Совета Голубого флага в Копенгагене предоставила статус Голубого флага всем литовским пляжам, подавшим заявки.

Этот важный для развития туризма статус предоставляется пляжам, которые отвечают требованиям охраны природы, управления, информирования, качества воды, международным критериям безопасности и услуг.

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