Пять пляжей Литвы получили Голубой флаг

Он предоставлен центральным пляжам Ниды и Юодкранте, Парку Бируте в Паланге, Первому пляжу в Смильтине и Второму пляжу в Мелнраге, сообщила Ассоциация самоуправлений Литвы.

Комиссия Совета Голубого флага в Копенгагене предоставила статус Голубого флага всем литовским пляжам, подавшим заявки.

Этот важный для развития туризма статус предоставляется пляжам, которые отвечают требованиям охраны природы, управления, информирования, качества воды, международным критериям безопасности и услуг.