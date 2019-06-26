Пляж Вилноя
Пляж у чистого озера Вилноя. У берега неглубокая вода, что хорошо для детей. На пляже оборудованы деревянные мостики, есть зона с мангалами, где размещены столики и зонты (за дополнительную плату). На пляже есть и песок и трава в тени под деревьями. Время работы пляжа: с 9 до 21 ч. Есть паркинг, туалеты, умывальники, раздевалка. Цена: 4 евро. Вечерний билет (с 17 до 21 ч., только по рабочим дням) – 2 евро. Цена для пенсионеров – 2 евро/в день (нужно предъявить удостоверение пенсионера). Детям до 12 лет – бесплатно.
Villa Alicante
Жители Пилайте знают, что на пляже Villa Alicante у озера Гилужис можно хорошо провести время. На закрытом пляже гостиницы Villa Alicante есть раздевалка, туалет, лежаки. Рядом есть волейбольная площадка. Villa Alicante находится в западной части пригорода столицы, недалеко от центра. Цена: 4 евро, для детей от 3 до 14 лет – 2 евро.
Пляж Kempingas Slenyje
Пляж Kempingas Slenyje входит в число лучших пляжей Литвы. Он находится на берегу самого большого и глубокого озера Тракай Гальве. С этого пляжа открывается прекрасный вид на Ужутракское поместье и Тракайский замок. На пляже есть удобные лежаки, лодки, водные велосипеды, волейбольная площадка, песчаный берег, зона для курящих и для некурящих. Цена: 5 евро, для детей – 3,50 евро, за парковку – 5 евро.
Пляж гостиницы Esperanza Resort
Esperanza Resort – это роскошная экогостиница. Здесь великолепная природа, отличное жилье, хороший ресторан и развлечения. Гости Esperanza могут отдыхать на берегу озера. На пляже больше 80 роскошных кресел, лежаков и детская площадка. Рядом оборудована волейбольная площадка. Этот пляж предназначен не только для клиентов гостиницы. Плата для тех, кто не проживает в гостинице – 35 евро. Детям до 12 лет предоставляют 50-процентную скидку. Дети до 3 лет, если не пользуются отдельными лежаками, могут находиться на пляже бесплатно. Место на пляже надо бронировать заранее.
Пляж TonyResort
Парк развлечений и отдыха TonyResort предлагает эксклюзивный отдых на берегу озера Гилушис. На пляже посетителей немного, поэтому можно наслаждаться покоем. Большая часть отдыхающих – семьи. Рядом с пляжем есть бар. Цена: 5 евро.
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