Об этом узнали 14 апреля утром, спиленное дерево заметил сторож детского сада.

По следам вычислили, что поработали два человека. Они подпилили ствол наполовину, а потом повалили дерево.

"Это несчастье сплотило общину", - сказала директор детсада Дайва Сташкунене. Волонтеры в воскресенье поставили дерево на место, закрепили его, чтобы оно выдержало пасхальные украшения.

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Конечно, абрикос уже не зацветет, но вандалам не удалось испортить намеченный на 15 апреля праздник.

Полиция в тот же день выявила нарушителей. Выяснилось, что "поработали" двое взрослых мужчин 34 и 42 лет.

Вандалы признались в содеянном и сказали, что виной всему алкоголь.

Полиция составила протокол о нарушении и назначила каждому штраф в размере 50 евро. Кроме того, они должны возместить нанесенный детскому саду ущерб.

В этом годы дерево в Шедуве украсили в 9-й раз. Инициатива местной общины так всем понравилась, что крашенки в Шедуву присылают и иностранцы - из Германии, Украины, Беларуси и др. стран.

Сташкунене предложила украшать абрикос крашенками, узнав, что один немец так украшает яблоню. В первый раз дерево украсили 1662 крашенками.

Агентство Factum, фиксирующее рекорды в Литве, зарегистрировало два рекорда: в 2013 на дереве было 1853, а в 2015 г. - 3345 крашенок.

Число крашенок растет с каждым годом, в прошлом из было 7017, а в этом планируется повесить больше 8000.

Сташкунене не скрывала, что этот выпад вандалов очень болезненный для общины, но отметила, что традиция сохранится. И в следующем году состоится юбилейный праздник, только крашенки развесят на другом дереве, оно будет больше. "У нас уже были планы начать украшать дерево побольше, на абрикосе уже не хватало места", - сказала директор детсада.