"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме

В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной России. И хотя его часто называют «эмигрантским», в действительности процентов 70 участников и гостей именно из России. Впрочем, это вопрос не принципиальный, потому что режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов – из Украины, а поэт и советский диссидент Томас Венцловаиз Литвы.
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Суть в том и состоит, чтобы Россия говорила с Западным миром на понятном демократическом языке. Как всегда, в Вильнюс съехались экономисты и политики, издатели и писатели, журналисты и активисты — словом, публика самая разношерстная.

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Древнеримское слово

Форум – альтернативная элита России, выдавленная на обочину. Все пространство, каждый уголок тут пронизаны мыслями, идеями и воззваниями. Будущее России обсуждают на сцене и в зале, в фойе и в коридорах. Полная идейная эклектика, от анархизма до национализма. Неизменно одно: каждый россиянин знает, что в его стране пора что-то менять. Эколог Евгения Чирикова предлагает бороться с газопроводом "Северный поток". Публицист Дмитрий Запольский, надев байкерские полуботинки, предлагает санкции против рекламодателей российского ТВ. "Ну сам посуди, – говорит Запольский, когда ловлю его в коридоре, – за российские телешоу платят рекламодатели. Получается, они спонсируют российскую пропаганду. Надо их бренды запретить в демократических странах". Словом, в кулуарах интересно.

В зале сидеть негде, все места заняты. На галерке жужжит возбужденный рой: те, кто остался без стула, затеяли свою политическую дискуссию. Короче, полная свобода и никакой Росгвардии. Огромный баннер Форума висит на сцене между колоннами с лепниной, а над колоннами тянутся к потолку замысловатые узоры, кувшины и полубоги в древних одеждах: архитектурные прелести зала. То ли привет из Древней Греции с ее демократией, то ли из Римской империи времен ее заката.

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме
© Фото - Евгений Титов

Стена

На сцене – дискуссия "Новый Мюнхен. Сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?". Галерка замолкает. Один из участников дискуссии Борис Райтшустер – раскрученная медийная фигура, немецкий журналист и завсегдатай российского Форума. Говорит, что германского канцлера Ангелу Меркель считали соперником Путина, а она оказалась по сути его помощником. Да и к Бундестагу (немецкому парламенту) вопросы у журналиста тоже имеются: депутаты хотели исподтишка разработать специальный закон для "Газпрома", чтобы эта российская компания могла в обход европейских правил строить свой "Северный поток". Так что российская пропаганда, по словам Бориса, в Германии действует, да еще и как.

"Германия глубоко путинизирована, особенно элиты, – говорит Райтшустер. – Есть опросы общественного мнения. 70 процентов немцев считают, что США – очень большой вызов для немецкой безопасности, и только 30 с небольшим считают, что путинская Россия – это большой вызов".

Оказывается, Райтшустер владеет русской лексикой не хуже российского министра Лаврова, а потому весьма понятен:

"Мы ведем себя во многом как дебилы, как лохи. И дело не в том, что Путин – великан. Это у нас сейчас политические карлики, на фоне которых мелкий Путин выглядит как великан".

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме
© DELFI / Andrius Ufartas

Вспоминают и еще одну дату: 9 ноября 1989 года немцы из Восточной и Западной Германии прорвали Берлинскую стену. Но за те 28 лет, пока стена стояла, убиты сотни людей, пытавшихся бежать в Западную Германию. Дискуссия на Форуме шла как раз 9 ноября, потому была объявлена минута молчания. Зал встает. Вспоминают погибших немцев, и так не хочется думать, что это еще и траур по демократии.

Кручу, верчу, вернуть хочу

В 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы осудила оккупацию Крыма и лишила российскую делегацию права голоса. С тех пор был сбитый над Донбассом "Боинг", российская декриминализация домашнего насилия, убийства и пытки в Чечне. Но в этом году российскую делегацию все равно вернули в ассамблею...

Литовский европарламентарий Эмануэлис Зингерис – ветеран ПАСЕ, он там с 1993 года. Ностальгически вспоминает, как в 1996-ом туда приняли российскую делегацию, вполне себе демократичную. А сегодня Зингерис там сидит "между Зюгановым и Жириновским". Он, разумеется, был против нынешнего возвращения российской делегации.

"Я никак не могу понять, почему треть от сидящих в этом зале пыталась нас, парламентскую ассамблею, убедить, что надо принимать делегацию, в которой все санкционные лица?», – читает Зинегрис отповедь россиянам. Россияне молчат. Но чья тут вина, можно поспорить, потому что сами евродепутаты тоже старались:

"Со мной шесть раз встречались представители Франции и пять раз германские, умоляя меня и делегацию Литвы в парламентской ассамблее поднять руку за возвращение этих могильщиков русской демократии", – говорит Зингерис.

Слово берет еще один европарламентарий от Литвы, бывший литовский премьер-министр Андрюс Кубилюс. Рассказывает, что был кандидатом в генеральные секретари Совета Европы, но потом его сняли с дистанции.

"Мне объяснили некоторые высокие люди из больших столиц Западной Европы, что это было сделано потому, что у меня несбалансированный взгляд на ситуацию в России. То есть критический взгляд на то, что делает господин Путин", – объясняет европарламентарий.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
© DELFI / Karolina Pansevič

Конечно, – говорит Кубилюс, – с началом войны в Украине Литва усилилась за счет натовских войск и вооружения. Но в деле обороны Парламентская ассамблея Совета Европы – уже не главная тема. А знаете, какая главная? Появление новой философии в Евросоюзе! Кубилюс обозначает ее словом "макронизм". Французский президент Макрон, по словам Кубилюса, и не скрывал попыток вернуть Россию в ПАСЕ. Философию Макрона литовский европарламентарий обозначает так:

"Нужно быстро принимать Путина со всем его режимом обратно в европейские объятия. Потому что Европа находится в большой опасности, Америка не защищает, Трамп уходит. И появляется очень большая угроза для Европы: это Китай, объединенный с Россией“.

Но Андрюс Кубилюс с группой других евродепутатов готовит ответ макронизму, и называется он "западная стратегия в отношении России". Ведь в чем состоит спор? Макрон не верит, что Россия когда-либо встанет на демократический путь развития, а потому и призывает Европу приспособиться к российским особенностям. Кубилюс, наоборот, верит. Он физик по образованию, и потому знает: все циклично, и если была одна волна демократизации России, то придет и другая.

Итак, западная стратегия. В ПАСЕ хотят организовать Форум друзей европейской России – дискуссионную площадку, где будут выдвигаться и обсуждаться инициативы по взаимодействию с Россией. У будущей стратегии два главных пункта. Первый – создание "пояса успешных государств" вокруг российских границ, то есть государств, где постсоветские принципы заменяются на цивилизованные европейские. Сюда Кубилюс относит прежде всего Украину, Грузию и Молдову. Второй пункт – ясное представление того, что выиграет Россия, встав на путь демократических преобразований. Это, например, безвизовый режим с ЕС и свободная торговля.

Немного об Украине

Джейсон Смарт – американский политолог, который говорит по-русски, хотя и с сильным акцентом. Америка теряет интерес и к Европе, и к России, и к Украине, и американцы уже ни "за", ни "против" – вот суть его пассажа.

"Справедливо спросить Европу: все надеетесь на Америку, а сами-то что делаете?", – замечает Джейсон. По его словам, в отношении Украины у многих американцев позиция схожая: мол, боритесь с коррупцией, улучшайте демократические процедуры, а не только денег у Америки просите.

От Украины выступает Айдер Муждабаев. На галерке разворачивают два украинских флага. До 2015 года Айдер жил в России и был в руководстве газеты "Московский комсомолец", а сейчас в Киеве, в руководстве крымскотатарского телеканала “ATR”. Сегодня финансовые дела телеканала обстоят не лучшим образом. Макронизм шагает по планете.

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме
© DELFI / Andrius Ufartas

"Европа даже не на коленях стоит перед Путиным. Она просто лежит под ним и он по ней идет, – считает Айдер. – Я думаю, что все это закончится оформлением мюнхенского сговора, и закончится 9 мая следующего года".

Почему именно 9 мая? В этот день проводят парад на Красной площади в Москве. По мнению Айдера, ничто не помешает европейским лидерам прилететь на очередной парад и встать рядом с Путиным, а это – признак большой войны: "она при таком отношении к современной России совершенно неизбежна. Потому что интересы России коренным образом не совпадают с интересами свободного мира".

Чтобы забрезжил свет в конце тоннеля, нужна смена политических элит на Западе. Ну а пока Запад прощает Путину и сбитый "Боинг", и историю с отравлением Скрипалей в Лондоне, – считает Муждабаев.

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, еще раз скажем про ПАСЕ. Парламентская ассамблея Европы на ура приняла резолюции и по украинским политзаключенным в России, и по пакту Молотова-Риббентропа, и по убийству Бориса Немцова. А значит, не все так плохо.

P.S.

Emanuelis Zingeris
Emanuelis Zingeris
© DELFI / Domantas Pipas


Во время дискуссии европарламентарий Эмануэлис Зингерис предложил резолюцию. Суть в том, что Россия второй год подряд не выдает визы участникам проекта "Миссия Сибирь" – литовской молодежи, которая ездила в Россию ухаживать за могилами литовских ссыльных. Резолюция принята на Форуме единогласно:

"Мы, участники восьмого Форума свободной России, выражаем протест по поводу враждебности Российской Федерации по отношению к Литве, продемонстрированной отказом выдать визы литовцам – участникам проекта "Миссия Сибирь", желающим посетить могилы литовских интеллектуалов, борцов за свободу, верующих и священнослужителей, погибших в изгнании в Сибири".

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