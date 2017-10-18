Путин наградил главного редактора "Литовского курьера" медалью Пушкина

Кроме В.Третьякова, в общем списке тех, кто был награжден - около 30 человек.

В.Третьяков говорит, что награда стала для него неожиданностью и что он намерен ее принять.

"Думаю, что, скорее всего, за сохранение русской культуры, языка, потому что я являюсь главным редактором "Литовского курьера", издающегося уже 25 лет. Я бы сказал, я больше представляю русскоязычных, проживающих в Литве, меня больше интересуют именно эти люди, но также, конечно, русская культура - мы об этом много пишем. Писатели, деятели, которые были связаны с Литвой - мы публикуем много материалов об этом", - сказал он BNS.

Valerijus Tretjakovas © Ekstra

Как отмечается в документе, медали Пушкина были выданы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Напомним, что в отчете Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) газета "Литовский курьер" наряду с другими упоминается в качестве "одного из инструментов влияния России при проведении в жизнь задач информационной и идеологической политики в Литве".

В отчете также упоминается бывший главный редактор газеты Анатолий Иванов, возглавляющий сейчас портал Baltnews, о нем говорится, что он "отличился и другими инициативами в поддержку интересов России".

По словам В.Третьякова, А.Иванов был уволен из-за расхождений во взглядах "и по внешней, и по внутренней политике", потому что, работая в газете, он также "занимался и другими проектами".

В.Третьяков учредил газету "Литовский курьер" в 1995 году, в некоторыми перерывами он долгие годы ее возглавлял, в 2000–2004 годах он был избран в Сейм Литвы по списку тогдашнего Нового союза (социал-либералов).

Стоит отметить, что В.Третьяков в 2015 году был удостоен благодарности со стороны властей Беларуси "за большой личный вклад в развитие белорусско-литовского информационного сотрудничества".