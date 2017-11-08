Вдоль улицы стоит много пустых домов, поросших кустарником. Окна и двери некоторых заколочены. Эти дома немало пережили. Часть из них устояла и во время Второй мировой войны, там выросло несколько поколений. Сейчас они лишь навевают печаль – они заброшены и никому не нужны. Что же случилось с городком?

В это трудно поверить, но в свое время один из домов был самым популярным - там был магазин, почта и библиотека. После смерти хозяина дома за постройкой никто не следил и она превратилась в дом-призрак.

Vadžgirio miestelis © Gabrielė Janonytė

Неподалеку у самой церкви стоит еще один заброшенный дом. Еще несколько десятилетий назад в нем жил священник местного прихода.

Позже этот дом стал общежитием для школьников. Со временем число учеников в городе сократилось, здание опустело. Сейчас вход в него и окна заколочены досками, заходить в него запрещается. Дом в таком плохом состоянии, что может рухнуть в любой момент.

В нескольких километрах от Ваджгириса, среди деревьев и высокой травы стоит всеми забытое и брошенное на произвол судьбы Лапгиряйское поместье. О его великом прошлом напоминает только аллея старых деревьев и длинный въезд. Несмотря на то, что здание поместья полуразвалившееся и без окон, в нем все же живут люди.

Vadžgirio miestelis © Gabrielė Janonytė

А ведь когда-то Ваджгирис переживал настоящий золотой век. Встреченная пожилая женщина, которая живет здесь уже больше 70 лет, помнит его как живой городок. Когда она была ребенком, Ваджгирис был настоящим очагом культуры и одним из основных городков Юрбаркского района.

Женщина рассказала, что тогда в городе часто организовывали молодежные танцы, городские праздники, на улицах было полно людей. Каждый год отмечали церковный праздник, на который съезжались люди из соседних городов и деревень. Люди тщательно готовились к празднику: убирали дома и во дворах, надевали лучшую одежду.

Но сейчас все это в прошлом. В настоящее время городок уходит в небытие.

Милда выросла в этом городе, она здесь окончила школу. По ее словам, с каждым годом молодежи становилось все меньше и меньше, сейчас в школе меньше 100 учеников. Она заметила, что в селах остается немного людей, поскольку там нет работы и нечем заняться. По словам Милды, остаются лишь те, кто не может уехать.

Vadžgirio miestelis © Gabrielė Janonytė

Сама она после окончания школы училась в Вильнюсе, а после окончания учебы возвращаться не собирается. Сейчас Милда живет за границей, а в родной городок приехала, чтобы повидать близких.

Несмотря на то, что город исчезает, люди не сдаются. Во многом этому способствует библиотекарь и еще несколько активных жителей.

Они пытаются оживить город. Организуют для оставшихся активное и интересное окружение, разные праздники, культурную деятельность.

Vadžgirio miestelis © Gabrielė Janonytė

Масштабы эмиграции из Литвы не сокращаются и остаются выше, чем в прошлом году. В июле из Литвы эмигрировало 4652 человека - почти на 7% больше, чем в июне, однако всего на 1% больше, чем в июле прошлого года.

В прошлом году из-за эмиграции в Западную Европу Литвы потеряла около 30 тысяч своих жителей, а за первые семь месяцев этого года - уже более 21 тысячи жителей.