Путешественников летом ждет новшество: Брюссель представил сценарий, который не похож на вариант Сквернялиса

"Я бы хотел, чтобы были не приложения, а приложение, унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это, конечно же, было бы добровольным принципом, позволяющим путешествовать и перемещаться", – сказал на прошлой неделе Сквернялис.

"Кто не захочет скачивать такое приложение, столкнется с определенными ограничениями. Кто скачает, получит бонусы. И, я думаю, это облегчило бы, если говорить о возможных заражениях или эпидемиологических исследованиях, когда речь идет об отдельных территориях", – прибавил он.

Тема мобильных приложений, которые помогли бы фиксировать распространение коронавируса и ограничить его распространение, поднимается не в первый раз. Новую дискуссию побудило начало летнего сезона.

Уже прежде председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упоминала, что надо искать "разумные" решения на летний сезон. В их числе предложили "паспорта COVID-19" или "туристические коридоры".

В понедельник вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер заявила, что для этого можно использовать мобильные приложения.

О мобильных приложениях речь шла и 5 мая на неформальной встрече министров ЕС, но ничего не приняли, только обменялись мнениями.

Дискуссии на эту тему продолжились в Европарламенте, который в середине апреля принял резолюцию, согласно которой любые цифровые меры против пандемии должны отвечать законам о защите персональных данных и права на частную жизнь.

Этот вопрос поднимался и 7 мая. Европарламентарии интересовались принципом добровольного использования таких приложений: не будет ли санкций в отношении людей, которые не будут их скачивать и не будет ли каких-то льгот для пользователей таких приложений.

"В основах мы ясно сказали, что значит добровольный принцип: ни у кого не могут возникнуть какие-то неприятности, если он не хочет скачивать приложение", – сказала председатель группы по защите данных ЕС Андреа Елинек.

Такого же мнения придерживается и инспектор по защите данных Войцех Вивьеровски: "Как представитель контролирующего органа ЕС хочу прямо сказать, что не представляю, как любое ведомство ЕС может дискриминировать человека, который решил не скачивать приложение или разочаровался в нем и решил им не пользоваться. Мы должны создать доверительные отношения, а не дискриминировать тех, кто не пользуется приложениями. В противном случае мы просто заставим людей обманывать и манипулировать системой".

Эксперты обратили внимание на то, что мобильные приложения не панацея от пандемии коронавируса, это лишь часть комплекса решений. По их словам, опыт других стран вызывает некоторые сомнения в эффективности таких приложений.

Пока думают о создании нескольких приложений, фиксирующих контакты, которые будут взаимодействовать между собой. Одно на всех создать сложно из-за разных систем здравоохранения и др. учреждений в разных странах ЕС.

В Литве на данный момент действует приложение "Карантин". Ее цель - обеспечение контроля за человеком, который должен соблюдать условия карантина, т.е. получают данные с мобильного телефона о местонахождении конкретного телефона в конкретное время. Этой программой пользуются люди, которые должны соблюдать карантин (условия самоизоляции). С человеком могут связаться в любое время и попросить прислать данные о его местонахождении. Если человек нарушает правила самоизоляции, оператор сообщает об этом в полицию.