На два дня я вышел в осеннее литовское село. Я не ожидал, что удастся увидеть такую красоту. Пешком из Электренай в небольшое село Дудишкяй. Ночь, проведенная в кустах у пастбища, свежее утро и красивый день. В галерее несколько осенних мгновений.
Lietuvos kaimas rudenį
© youcantravel.world

Фотографии, раскрывающие красоту литовского села, были сделаны ранним утром. Близкие сердцу кадры позволяют увидеть родное село и еще раз убедиться, в какой красивой стране мы живем.

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