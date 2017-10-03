На два дня я вышел в осеннее литовское село. Я не ожидал, что удастся увидеть такую красоту. Пешком из Электренай в небольшое село Дудишкяй. Ночь, проведенная в кустах у пастбища, свежее утро и красивый день. В галерее несколько осенних мгновений.
Фотографии, раскрывающие красоту литовского села, были сделаны ранним утром. Близкие сердцу кадры позволяют увидеть родное село и еще раз убедиться, в какой красивой стране мы живем.
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