Путешественники запечатлели осень в литовском селе

На два дня я вышел в осеннее литовское село. Я не ожидал, что удастся увидеть такую красоту. Пешком из Электренай в небольшое село Дудишкяй. Ночь, проведенная в кустах у пастбища, свежее утро и красивый день. В галерее несколько осенних мгновений.