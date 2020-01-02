Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца

"Мы рады, что с начала этого года можем предложить водителям новую услугу – выдачу международного водительского удостоверения. Это дополнительный документ к уже имеющимся правам, который позволит законно управлять автомобилем в таких странах, как Япония и Таиланд", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

Водители могут заказать международные удостоверения двух типов. Удостоверение первого типа будет действовать в странах Венской конвенции, например, Израиле, на Кубе, а второго – в странах Женевской конвенции, например, в Австралии, Таиланде. Подробную информацию можно найти здесь.

Водитель должен поинтересоваться, к какой конвенции относится та или иная страна, прежде чем заказывать удостоверение.

"Стоить отметить, что некоторые страны присоединились к обеим конвенциям. В таком случае рекомендуется выбирать документ, действующий в странах, присоединившихся к Венской конвенции. Конечно, если нужна консультация, наши работники всегда готовы помочь", – сказал Шуминас.

По желанию, водитель может получить удостоверения обоих типов.

Стоит отметить, что удостоверение, действующее в странах Венской конвенции будет выдаваться на 3, а Женевской - на 1 год. Документы обоих типов стоят 8 евро.

Кто может заказать такой документ?

человек, у которого есть действующее в Литве водительское удостоверение и который постоянно проживает в Литве;

человек, у которого есть действующее в Литве водительское удостоверение и который постоянно проживает в стране, которая не является членом ЕС или ЕЭЗ;

человек, у которого есть действующее в другой стране водительское удостоверение и который постоянно проживает в Литве (в данном случае он может заказать лишь права, действующие в странах, присоединившихся к Венской конвенции).

Документы можно заказать в отделении Regitrа. Можно заранее зарегистрироваться здесь.

Надо иметь при себе действующие права, декларация места жительства будет проверена на месте.

Если у человека есть права, выданные в другой стране ЕС или ЕЭЗ, то надо будет предъявить и их.

Права международного образца изготавливают 10 дней. Можно заказать услугу доставки документа на дом.