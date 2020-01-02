Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца

"Мы рады, что с начала этого года можем предложить водителям новую услугу – выдачу международного водительского удостоверения. Это дополнительный документ к уже имеющимся правам, который позволит законно управлять автомобилем в таких странах, как Япония и Таиланд", – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.
Водители могут заказать международные удостоверения двух типов. Удостоверение первого типа будет действовать в странах Венской конвенции, например, Израиле, на Кубе, а второго – в странах Женевской конвенции, например, в Австралии, Таиланде. Подробную информацию можно найти здесь.
Водитель должен поинтересоваться, к какой конвенции относится та или иная страна, прежде чем заказывать удостоверение.
"Стоить отметить, что некоторые страны присоединились к обеим конвенциям. В таком случае рекомендуется выбирать документ, действующий в странах, присоединившихся к Венской конвенции. Конечно, если нужна консультация, наши работники всегда готовы помочь", – сказал Шуминас.
По желанию, водитель может получить удостоверения обоих типов.
Стоит отметить, что удостоверение, действующее в странах Венской конвенции будет выдаваться на 3, а Женевской - на 1 год. Документы обоих типов стоят 8 евро.
Кто может заказать такой документ?
человек, у которого есть действующее в Литве водительское удостоверение и который постоянно проживает в Литве;
человек, у которого есть действующее в Литве водительское удостоверение и который постоянно проживает в стране, которая не является членом ЕС или ЕЭЗ;
человек, у которого есть действующее в другой стране водительское удостоверение и который постоянно проживает в Литве (в данном случае он может заказать лишь права, действующие в странах, присоединившихся к Венской конвенции).
Документы можно заказать в отделении Regitrа. Можно заранее зарегистрироваться здесь.
Надо иметь при себе действующие права, декларация места жительства будет проверена на месте.
Если у человека есть права, выданные в другой стране ЕС или ЕЭЗ, то надо будет предъявить и их.
Права международного образца изготавливают 10 дней. Можно заказать услугу доставки документа на дом.
В Вильнюсе друзья и поклонники таланта прощаются с актером Сабулисом
В четверг в Вильнюсе началось прощание с ушедшим из...
Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца
Жители Литвы уже могут заказать в Regitrа международное...
Этот год начался в Литве с большего числа кровавых событий, чем обычно (7)
Новый год в Литве – самая кровавая ночь года. Такую...
Спортклубы готовы к наплыву клиентов: абонементы идут нарасхват (9)
Новый год – новые обещания. Одно из них - начать...
TOP новостей
В этом году исчезнет вовремя не использованный работниками отпуск (10)
С момента вступления нового Трудового кодекса Литвы...
Этот год начался в Литве с большего числа кровавых событий, чем обычно (7)
Новый год в Литве – самая кровавая ночь года. Такую...
Путешественники смогут ездить за границей с легальными правами: Regitra выдает документы международного образца
Жители Литвы уже могут заказать в Regitrа международное...
Центробанк предупредил коммерческие банки Литвы: готовиться к возможному кризису (2)
В целях защиты государственных средств и стабильности...
Предприниматель: настанет день, когда налог на недвижимость в Литве будут платить все (106)
Рост продаж квартир и домов в Вильнюсе в 2019 году был...