Путешественник и фотограф Витаутас Кандротас путешествует по Литве больше 10 лет. Самые впечатляющие кадры, сделанные с большой высоты, недавно были опубликованы в фотоальбоме "123 красивая Литва". Сегодня он представляет "ТОП-10" самых красивых мест в Литве.
Nida
© Vytautas Kandrotas

1. Старый город Вильнюса
С башни Гедиминаса открывается впечатляющая панорама на Старый город. По ул. Пилес от горы можно дойти до Ратушной площади.

2. Пучкоряйское обнажение
Павильнюсский и Веркяйский региональный парки поражают природным богатством – лесами, напоминающими парки, озами. Пучкоряйское обнажение – самое высокое в Литве: 65 м в высоту и 260 м в ширину. Его образовала петля реки Вильняле.

Pūčkorių atodanga
Pūčkorių atodanga
© Vytautas Kandrotas

3. Замок на острове в Тракай
На озере Гальве на острове стоит замок, в который можно попасть по мосту. Это единственный в Восточной Европе замок, построенный на острове.

4. Монастырь в Пажайслисе
Ансамбль церкви и монастыря в Пажайслисе – архитектурный шедевр зрелого барокко XVII в.

Pažaislis
Pažaislis
© Vytautas Kandrotas

5. Вид с дюны Парнидиса
Дюна Парнидиса – один из самых уникальных объектов Куршской косы, который находится рядом с Нидой. Ее высота – 52 м. С площадки обозрения открывается цепь дюн.

6. Нида
Впервые Нида упоминается в 1385 году. В 1732 г. сформировалась сегодняшняя местность. Это самый большой населенный пункт Куршской косы с причалом для яхт и различными мероприятиями: международный фестиваль Томаса Манна, фестиваль "Бенас, плывем в Ниду", Праздник рыбака.

7. Поместье в Пакруоисе
Это самое большое поместье в Литве: сохранились 43 здания усадьбы. Главный акцент ансамбля – красивый двухэтажный дворец эпохи позднего классицизма. Уникальный арочный мост из доломита, построенный в 1821 г. через реку Круоя.

8. Слияние Мяркиса и Немана
Дзукия – этнографический регион на юго-востоке Литвы. Аукштайтию считают королевой озер, а Дзукию – краем лесов и рек. Одно из наиболее красивых мест в Дзукии – слияние Мяркиса и Немана около Мяркине.

Merkio ir Nemuno santaka
Merkio ir Nemuno santaka
© Vytautas Kandrotas

9. Медвегалис
Жемайтия – один из самых интересных и таинственных регионов Литвы, в котором даже есть свой язык. Там есть холмы и равнины, смешение язычества и христианства, легенд и традиций.

10. Мыс Венте
Полуостров Венте – впечатляющий уголок Литвы, окруженный водами Куршского залива. На самом краю полуострова стоит маяк из красного кирпича, построенный в 1852 г. На башню высотой 11 м можно подняться по железной лестнице, украшенной орнаментами. Там основана орнитологическая станция – это место нравится мигрирующим птицам.

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