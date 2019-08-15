До начала 2018 г. система была связана с взносами социального страхования, уплаченными жителем, затем уже считали дополнительный стаж и дополнительную часть пенсии.

Сейчас эти составляющие изменились. С 2018 года, по словам Ярмалиса, остались лишь две части - общая (зависит от размера базовой пенсии и стажа) и индивидуальная (зависит от уплаченных взносов, ее подсчитывают в баллах).

"Один балл человек получает, если за год платит взносы равные 12 средним зарплатам. Значит, 1 балл - это средняя зарплата в течение года.

Если человек платит больше взносов – пропорционально он получает больше баллов", – сказал Ярмалис, указав, что эта индивидуальная часть зависит от доходов жителя.

Общая часть пенсии определена стажем.

"Стаж в размере года человек получает, если за год платит взносы не меньше чем за 12 минимальных зарплат. Если меньше – получает пропорциональную часть стажа. От стажа зависит размер общей части пенсии", – сказал Ярмалис и отметил, что такая же система касается и тех, кто работает на себя.

Что касается индивидуальной части, то, по словам Ярмалиса, когда человек выйдет на пенсию, все его баллы складывают и умножают на их размер в тот год, когда человек выходит на пенсию.

"То же самое и со стаже", – сказал специалист.

Размер баллов и показатель базовой пенсии совет "Содры" утверждает ежегодно, но по сути, в законе установлен принцип индексирования этих показателей.

По словам Ярмалиса, в этом году базовая пенсия составляет 164,59 евро, а 1 балл равен – 3,52 евро.

"В этом году эти показатели были индексированы в 1,076 раза. Это значит, что если человек выходит на пенсию в этом году, то его пенсию считают, исходя из этих показателей. Однако пенсия в следующем году снова увеличится, поскольку будет индексирован ее базовый размер и размер балла", – сказал он.

Ярмалис привел пример.

Скажем, если Инга проработала 35 лет и получала среднюю зарплату, в этом году ей исполнилось 63 года и она может выйти на пенсию (в этом году в 62 года и 8 месяцев) и уже предоставила "Содре" все данные о стаже до 1994 года (старую трудовую книжку).

"В таком случае у нее стаж 35 лет и 35 баллов. В этом году обязательный стаж - 31 год. В таком случае базовый коэффициент составляет 35/31=1,13.

Его умножают на 164,59 евро и получают 186 евро. Затем 35 баллов умножают на 3,52 и получают 123 евро. В результате пенсия Инги будет 309 евро", – сказал Ярмалис.

Второй пример связан с разными доходами и минимальным стажем.

"Скажем, Йонас проработал 25 лет. Но 10 лет получал среднюю зарплату, 5 минимум, 6 - пол-минимума, а 4 года только в сезон – по 6 месяцев за минимум.

За 10 лет он получил стаж 10 лет и 10 баллов, потом еще 5 лет стажа и 2,5 балла.

За 6 лет получил стаж 3 года и 1,5 балла, а за 4 в сезон – еще два года стажа и 1 балл.

Значит его стаж составляет 20 лет, количество баллов 15. У него есть минимальный стаж для получения пенсии.

Коэффициент базовой пенсии составит 20/31=0,65, его умножают на 164,59 евро, получается 107 евро. 15 баллов помножить на 3,52 евро, получается 53 евро.

В результате пенсия получается 160 евро", – сказал Ярмалис.