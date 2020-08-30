Не успел закурить, как тут же появился давно небритый мужик:

- Сигарету имеете? А евро, можете, дать?

Неподалеку у рекламного щита спит бомж, перевязанную ногу которого облепили мухи.

- Наверное, скоро помрет, у него гангрена – равнодушно говорит попрошайка.

Чуть ниже у бывшего здания транспортной полиции в неловкой позе расположился молодой парень с марлевой повязкой на руке. В наркотическом сне он с кем-то разговаривает и машет рукой.

Вильнюсский вокзал DELFI

- Уже ужалился, – ухмыльнулся мой «гид». – А евро можете дать?

Следом подходит помятая дама с размазанной по лицу косметикой:

- Мне не хватает четыре евро на автобус – дыхнула она перегаром. – Помогите, пожалуйста.

С трудом отвязавшись от попрошаек, иду в забегаловку рядом с супермаркетом «Iki».

За деревянными столами расположились две шумные компании с пивом, водкой и нехитрой закуской. За одним столом затянули песню: «А любовь, как сон стороной прошла». За другим - собрались «политики»:

- Путин – молодец, армию поднял, Россию стали уважать – горячится мужик в красной майке.

- Он бы лучше о простых людях думал, – парирует другой парень с тату на руке. – Танки и ракеты жрать не будешь.

Время от времени к спорщикам подъезжает инвалид в коляске и просит оставить покурить. Вообще-то рабочее место Яна у входа в «Iki». Сердобольным туристам он рассказывает, что служил в десантных войсках, ноги потерял в результате пьяного ДТП, жена и дети бросили:

- У меня рост был сто восемьдесят пять, с турника не слезал, бабы любили – говорит Ян охраннику магазина.

Вильнюсский вокзал DELFI

Сам же охранник внимательно наблюдает за группой мрачных парней, столпившихся у входа в супермаркет. За этими «покупателями» нужен глаз да глаз. Как рассказал таксист Витис из Bolt, наркоманы крадут все подряд и несут на продажу виски, продукты, косметику, постельное белье, а один умудрился принести на вокзал дорогущий телевизор, украденный где-то в центре прямо с витрины.

Еще пять наркоманов кучкуются за киоском Narvesen, у всех лица землистого цвета. Тут у «торчков» постоянное место сбора и слышна русская речь: «Я тебе потом чеком отдам» или «Прикинь, я никогда не раскумариваюсь».

Вильнюсский вокзал DELFI

Время от времени, к ним подходит парень в кепке и незаметно передает маленькие свертки. Затем, одни уходят колоться за здание бывшей транспортной полиции, другие - завистливо смотрят им вслед. Назад «счастливчики» возвращаются нетвердой походкой, речь заторможенная и садятся «качать маятник».

У автобусных касс двое других наркоманов разводят нетрезвого мужика в очках:

- Брат, давай сто евро, мы тебе снимем девочку и принесем водки. Потом поедешь в свою Клайпеду.

- Без обмана?

- Богом клянемся…

Мужик простоял полчаса, потом выругался и пошел на автобус до Клайпеды.

По площади тусуется блондинка в поношенных босоножках:

- Отдохнуть не хочешь? – улыбнулась беззубым ртом деваха. – Меня Ингой зовут.

- А интервью сколько стоит? – интересуюсь я.

- Лекарство мне возьмешь, и я тебе все расскажу. Только тихо…

Получив от меня «гонорар», Инга куда-то ушла, и через 15 минут мы уже ехали в такси к ее подруге. По дороге путана рассказала, что раньше наркотики брали в цыганском таборе, но его снесли. Теперь открылись новые точки по всему городу. В том числе, все что нужно привозят на вокзал, и во время карантина перебоев с поставками не было.

Зашли в квартиру, в нос ударил неприятный запах, на старом диване лежит подруга и не отрываясь смотрит в потолок. На запястьях шрамы от ножа.

- Сейчас я тебя поправлю, потерпи – открывает окно Инга.

Путана рассказала, что у подруги гниет нога и отнимаются руки, поэтому выходить на панель она не может. Колется уже лет пять, два раза собиралась покончить с собой. В Каунасе у нее осталась дочь, живет с бабушкой и дедушкой.

- Ну, спрашивай, папарацци, пока я буду бодяжить – сосредоточилась над своей «аптекой» Инга.

- А почему в прихожей куча мужских тапочек? – первым делом интересуюсь я.

- Это тапки клиентов. Пока у себя дома они принимают душ, я в тапках убегаю, чтобы не слышно было стука каблуков. Выбирай любые - дарю.

- А деньги?

- А деньги я беру у клиентов заранее.

Коллекционерка тапок рассказала, что развелась с мужем, имеет большую задолженность за квартиру и ее основное рабочее место на улице Соду. Помимо нее, проституцией промышляют еще 8 девушек: все профессиональные воровки и сидят на игле. У некоторых ВИЧ, но клиентам они об этом не говорят. «Чемпионками» по воровству у клиентов считаются Мопса, Вероника-Гнилозубка и Неринга-Зубастик. Последнюю путану «коллеги» облили зеленкой за кражу золотого перстня у какого-то щедрого мужика из России. Теперь Зубастик боится появляться на Соду и промышляет на рынках.

Самые щедрые клиенты, по мнению Инги, русские и украинцы, а литовцы и белорусы – жмоты. Большую часть «заработанных» денег жрицы любви тратят на наркотики, а остальные проигрывают в привокзальных казино.

Вильнюсский вокзал DELFI

- Мне в день нужно где-то 5 чеков (доз). Каждая по 6 евро, плюс, такси туда-обратно, сигареты, супчик из пакета. Вот и посчитай – наполнила шприц какой-то мутной жидкостью разговорчивая путана. – Можешь все снимать на телефон, только мое лицо не показывай.

Первая доза досталась полумертвой подруге, а второй укол она сделала себе в пах. Подруга в сознание так и не пришла, а Инга «залипла» минут через десять, когда начала рассказывать про какую-то наркоманку со стажем по прозвищу Колбаса, которая освободилась из тюрьмы. Причем, пока та парилась на нарах, за перевозку наркотиков задержали ее дочь.

Вильнюсский вокзал DELFI

На сайте Департамента по борьбе с наркотиками, табаком и алкоголем можно узнать, что потребление наркотиков в Литве в 2 раза меньше, чем в странах ЕС и наблюдается тенденция к снижению.

Сотрудники Департамента сообщили мне, что внимательно мониторят ситуацию и проводят в школах разъяснительную работу.

Предсказательница Бригитта, авторитет Санек и парикмахер Наталья

После Инги вернулся на привокзальную площадь: у ломбардов стоит наряд полиции и выслушивает бессвязную речь какого-то парня. А за углом медики скорой гадают, кого первого забирать в больницу: плачущего мужика, которого отлупили собутыльники или отрубившегося посетителя забегаловки.

- Mane jau krato nuo tos pomojkos (меня уже трясет от этой помойки) – жалуется медик напарнику.

Вильнюсский вокзал DELFI

Рядом у аптеки «качает маятник» наркоман по прозвищу Касабланка. Как рассказали полицейские, его мать давно умерла, и он воспитывался в детдоме. Был старший брат-наркоман, он посадил Касабланку на иглу, а сам потом повесился. Сейчас бедолага живет в вагончике на окраине Вильнюса, денег на обратную дорогу нет, поэтому ночует в кустах у Макдональдса.

На площади у железнодорожного вокзала ситуация ненамного лучше: те же наркоманы и пьяницы. Не обращая внимание на женщин и детей, один подвыпивший гражданин стал справлять нужду. Пенсионерка сделала ему замечание, в ответ – отборный мат.

Вильнюсский вокзал DELFI

Самой культурной из местных обитателей считается бомжиха Бригитта. Все свое имущество она возит на тележке, спит на остановках и ничего ни у кого не просит. Угостил ее горячими бульоном и кофе, хотел пораспрашивать, но Бригитта отказалась рассказать, почему живет на улице.

Кстати, таксисты давно подметили: если Бригитта сильно сжимает голову – обязательно будет дождь.

- Сигарету имеете? – за спиной послышался знакомый голос. – Может, есть евро?

Попрошайка сообщил, что пока меня не было передрались посетители забегаловки рядом с автобусными остановками. По его словам, площадь у автовокзала давно пора переименовать в Площадь Борьбы, поскольку почти каждый день здесь происходят драки и шумные разборки.

- А кто дерется? – спрашиваю я.

- Пьянь всякая, работяги из Украины и Беларуси. Украдут на стройке болгарку, продадут в ломбарде, а потом напиваются и давай дубасить друг друга. А самый борзый из наших это – Санек. Тут он в авторитете, а за стакан водки и убить может.

Закуривая, бедолага с обидой рассказал, что Санек попрошаек вообще за людей не считает, целыми днями бродит по площади, задирает туристов и провоцирует драки.

Вильнюсский вокзал DELFI

К сожалению, с привокзальным авторитетом побеседовать не удалось: он отрубился прямо в клубе спортивных ставок Optibet, рядом стояла початая бутылка водки.

У соседнего казино тусуются старожилы-игроманы, пристрастившиеся к «одноруким бандитам» лет 20 назад. Здесь прошла половина их жизни:

- Помнишь, как на последних я поймал бонус и мне дало пять индейцев? – закуривает высокий мужик в спортивном костюме.

Честно говоря, площадь у автовокзала Вильнюса временами сильно напоминает московскую Плешку, начала 90-х годов: те же бомжи, проститутки, наркоманы и драки.

На Плешке, как называют москвичи Комсомольскую площадь (или площадь Трех вокзалов), мне не раз приходилось снимать телесюжеты, как мамаши-алкоголички сдавали в аренду педофилам своих 10-12 летних дочерей, выслеживал разное ворье и наркодилеров, а однажды в 30-ти градусный мороз даже принимал роды у бомжихи. Рядом стояли менты и подсмеивались, как я возился с пуповиной. К счастью, вовремя подоспели медики и увезли полуобмороженных роженицу и младенца в больницу.

Все изменилось, когда новое руководство РЖД закрыло на Плешке пивнушки и казино, а начальник транспортной милиции уволил ментов, «крышевавших» привокзальных проституток, кидал, карманников и торговцев наркотиками. Преступность сократилась на 40% и теперь пассажиры не бояться гулять по вокзалам даже ночью.

Продавцы цветов и парикмахеры тоже считают, что бардак у автовокзала Вильнюса должен прекратиться, когда прикроют забегаловки и всерьез возьмутся за наркоманов. Такого же мнения владельцы кафе и чебуречных, расположенных на прилегающих улицах Шопена и Соду. Один из арендаторов рассказал, что только в этом году наркоманы украли из кафе телефон, куртку, две банки с мелочью и семь пепельниц с окурками.

Пока мы беседовали, у соседней пельменной «залип» очередной наркоман. Разбудили бедолагу приехавшие полицейские.

- Они собираются у Narvesen, продают фентанил смешанный с пудрой или сахаром – говорит посетитель пельменной. – Потом обколотые ходят по городу, как зомби.

- Мы все знаем – устало говорит полицейский. – Сажаем, а они выходят и по новой.

Между тем, парикмахер Наталья опасается, что вскоре может потерять работу:

- Черт бы с этими наркоманами и пьяницами, я готова терпеть и дальше. Тут ходят слухи о реконструкции привокзальной площади и нас, скорее всего, закроют. Куда мы пойдем?

От советника мэра Вильнюса по вопросам архитектуры Витаутаса Лелиса мне пришел официальный ответ, что на сегодняшний день городская администрация ведет переговоры с частным предпринимателем Андрюсом Палейчикасом, которому принадлежат акции автовокзала. Уже существует рабочий план комплексной реконструкции здания автовокзала и прилегающей территории, «прорабатываются экологические вопросы для окружающей среды, культурного наследия, экономического и социального благополучия инвалидов».

Короче говоря, реконструкция начнется не скоро, и парикмахер Наталья, может, пока не волноваться.

- Дядька, купи карандаши, мне на «чек» нужно – подошел ко мне трясущийся наркоман лет тридцати.

- Вижу, что жизнь удалась…

- Ты глупый? Мы опустили свою жизнь в дерьмо и остановиться не можем. Купи карандаши, умоляю.

И так, подведем итоги: у меня клянчили деньги 5 человек, еще один наркоман предлагал купить красную рыбу в упаковках и сыр, а две навязчивые цыганки пытались развести на 10 евро.

Ухожу домой под вечер, с появлением первых туч. Почти все сигареты расстреляли, «предсказательница» погоды Бригитта примостилась на остановке, а Касабланка очухался и пошел в сторону Макдональдса.

Площадь опустела, редкие прохожие стараются поскорее проскочить эту опасную зону и только у обменника прямо на земле лежит парень. Таксисты рассказали, что его пьяного ограбили еще днем и он не может добраться домой.

Утро следующего дня на площади Борьбы началось с очередной драки: в клуб спортивных ставок Optibet пришел весьма нетрезвый гражданин и заявил, что накануне вечером у него украли телефон. Через пару минут он уже сильно пожалел, что пришел разбираться.

- А пару евро, можете, дать? – подошла ко мне вчерашняя гражданка с несвежей косметикой. – У меня дочь лежит в больнице, не могу доехать…