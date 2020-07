"Путь в свободную Беларусь": участники акции в Вильнюсе требовали отпустить белорусских политзаключенных

В понедельник на митинг, посвященный тридцатилетию независимости соседней страны от Советского Союза, собрались более 100 человек, в основном – молодежь.

В руках у участников митинга были исторические флаги Беларуси, портреты политзаключенных, плакаты с надписями на английском Freedom for political prisoners in Belarus ("Свободу политзаключенным в Беларуси"), Stop political repressions in Belarus ("Стоп политическим репрессиям в Беларуси").

В митинге, который площади В. Кудиркос, участие приняли и консерватор, европарламентарий Андрюс Кубилюс, член Сейма Ингрида Шимоните, лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен, представитель правящих "аграриев" Томас Томилинас.

Позднее участники митинга организовали живую цепочку, символически продолжая Балтийский путь до Беларуси.

"К тому, что делает режим, совершенно точно нельзя относиться терпимо. Политические заключенные должны быть незамедлительно освобождены. Мы требуем, будет требовать громко и в Европарламенте", – заявил собравшимся европарламентарий А. Кубилюс.

Участвовавший в митинге преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис сказал, что проведенный в понедельник митинг является "символической подачей руки Беларуси".

"Мы символически протянули руки от Таллина, Риги, Вильнюса в Минск. Заявление, что мы с вами. Одновременно следует повышать эту сознательность и чувствительность к тому, чтобы мы говорили о Беларуси не только через геополитическую призму, или только через призму позиции Лукашенко", – сказал BNS В. Юрконис.

На митинге также звучала критика в адрес строящейся у границы Литвы Белорусской АЭС в Островце.

Витис Юрконис: витает ощущение конца режима

В. Юрконис утверждает, что кампания президентских выборов в Беларуси сейчас как никогда наполнена ощущением того, что режим А. Лукашенко подходит к концу.

По его словам, среди населения ощущается сильная энергия, кроме того, вызов А. Лукашенко бросает необычная оппозиция.

"Возмущения больше, энергии больше. И понимание того, что время этого режима истекает, драматически приближается. Это понимают как власть, так и люди, люди хотят этого быстрее, в отличие от власти", – сказал лектор.

"Предвыборная картина несколько иная потому, что достаточно необычное трио женщин из необычной оппозиции. Поэтому все выглядит несколько иначе, свежее, энергичнее, новее", – добавил он.

Видны параллели с Литвой

Участники митинга, с которыми общался корреспондент BNS, говорили, что то, что сейчас происходит в Беларуси, напоминает события в Литве во время развала Советского Союза.

"Времена такие же, какие были во времена "Саюдиса" в парке Вингис, там сейчас то же происходит. (...). Тысячи людей и мы видим публику – с какими светлыми лицами приходят люди", – сказал житель Вильнюса К. Мицкявичюс.

Белорусский литовец, 23-летний студент Томас Валкаускас, семья которого сейчас находится в Беларуси, сказал, что основной эмоцией при наблюдении за протестами в Беларуси является злость.

"Люди, находящиеся у власти в Беларуси, думают, что они какие-то Боги, которые могут делать, что хотят. Это преступный режим, который пытается всех притеснять, закрыть, уничтожить, убить – не знаю, что они еще думают делать", – сказал BNS Т. Валкаускас.

"Целью всей моей жизни является то, чтобы Беларусь была свободным, демократическим государством", – сказал Т. Валкаускас.

Глеб, работающий в сфере информтехнологий, отметил, что подобные акции поддержки в Литве очень важны для белорусов.

"У нас есть общая история. Люди в Беларуси поддерживают литовцев. Всем моим друзьям в Беларуси нравится Литва", – отметил он.

Тысячи задержанных

С начала кампании президентских выборов в Беларуси было задержано более 1,1 тыс. человек, каждому третьему из них были назначены штрафы, а каждому шестому – административный арест, сообщила в июле белорусская правозащитная организация "Весна".

В июле Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать двух важнейших кандидатов на президентский пост – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. На них президент Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, стремится быть переизбранным на шестой срок полномочий. Он сразится с четырьмя кандидатами.

Кроме А. Лукашенко, кандидатами зарегистрированы бывшая депутат Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, и одна представительница оппозиции – супруга популярного блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.

ОБСЕ с 1995 года не признала ни одних выборов в Беларуси свободными и честными.