За семь лет жизни в эмиграции ей удалось добиться отличного результата — сейчас она является владелицей собственного бизнеса и консультирует соотечественников, а также эмигрантов из Латвии, Эстонии, России и Польши по вопросам налогообложения.

В нефтяную столицу Норвегии Лину привело желание перемен и тот факт, что там уже жила ее сестра. Этот город расположен у Северного моря на юго-западе Норвегии в окружении живописных фьордов, в нем проживает около 120 000 жителей. Лине он очень напоминает Клайпеду, в которой она прожила много лет.

"В Ставангере жила моя сестра, и так сложились личные и рабочие обстоятельства, что хотелось уехать. Хотя мне всегда казалось, что я очень привязана к родным местам и никуда не уеду. Но вот, пожалуйста, я тут уже семь лет, и мне тут вполне нравится", - рассказывает молодая женщина в интервью DELFI.

Долг - почти 2000 евро

Она начала с самой простой работы - работы уборщицы. Физически трудно не было, но было трудно психологически.

"Я себя спрашивала: ну да, хорошо, убирать я научилась, а что дальше? Заработок хороший, но это своего рода паразитирование: у тебя что-то есть, зарплата есть, но дальше ты не движешься", - рассуждает Лина.

И ее движение вперед началось, но не с самого приятного момента: в конце своего первого года в Норвегии она получила извещение, что должна государству 18 000 крон (около 1950 евро). Лина на тот момент находилась в стране одна с ребенком, деньгами надо было распоряжаться с умом, а тут такой серьезный минус.

Stavangeris © DELFI / Natalija Zverko

"Все дело в том, что в конце года ты получаешь отчет за год, в котором сообщается, сколько ты заплатил и сколько остался должен. Связано это с довольно путаной системой налогообложения в Норвегии. И я не могла понять, откуда этот минус взялся. Мне не могли объяснить ни мои друзья, ни ответственные ведомства. Я тогда решила разобраться сама, и начались бессонные ночи углубления в налоговое законодательство - с онлайн-словарями, когда я переводила документы и на английский, и на русский, и на литовский языки. А закончилось все тем, что я все-таки нашла ошибку и вернула 15 000 крон (около 1600 евро)", - рассказывает Лина.

Со временем к ней за советами начали обращаться друзья и друзья друзей, которые также хотели разобраться в налоговом законодательстве Норвегии. Однако на все времени не хватало: женщине надо было и работать, и растить ребенка.

"В итоге все закончилось тем, что я создала группу в фейсбуке и открыла свою собственную компанию. Я консультирую не только частные лица по вопросам налогообложения, социальным вопросам, но и компании - по вопросам бизнеса. И сейчас эта деятельность является моим основным заработком", - говорит литовская эмигрантка.

Свой бизнес: как все начиналось

Свою компанию Лина создала относительно недавно - в январе 2017 года. Связано это с еще одним несчастным случаем: женщина на работе получила травму и больше не могла выполнять физическую работу.

"Я не могла больше работать уборщицей, и слава богу, по правде говоря! Я Норвегии очень благодарна, здесь система работает на благо человеку. После получения травмы я состояла на протяжении 2 лет в службе NAV, аналоге нашей биржи труда. В это время шла реабилитация, и одновременно я участвовала в программе для людей, которые хотят открыть свой бизнес. И я второй год использовала для того, чтобы учиться и готовиться к открытию бизнеса. Я получала пособие два года (60% от своей бывшей зарплаты) и одновременно могла консультировать людей без вознаграждения, а в качестве подготовительной работы. Это было большим подспорьем, так как у меня были деньги, чтобы жить и учиться", - рассказывает Лина.

Лина выучила норвежский язык, хотя было непросто, а ставангерский диалект Лине еще и сейчас непросто понять.

"Но каким-то волшебным образом мне всегда удавалось разобраться с тем, в чем была необходимость. Хотя сын надо мной смеется и говорит: "Боже, как же ужасно ты говоришь!" Мой сын - мой самый большой критик! Иногда он даже пародирует моё произношение. Сам он на норвежском говорит прекрасно, и ни у кого даже нет подозрения, что это ребёнок иммигрантки. Когда мы приехали, ему было всего 4 года", - рассказывает Лина.

Однако в работе ей в основном нужен письменный норвежский язык, на котором ей приходится читать и писать, а консультирует она литовцев и их соседей, поэтому для общения ей в основном нужны литовский, русский, английский языки.

"Но иногда я хожу на курсы и в принципе и там всё хорошо понимаю, например, я посещала курсы бухгалтеров в течение пяти месяцев и прекрасно все понимала и даже получила высшую оценку. Но, конечно, не всегда, например, с сыном мы иногда идём в кино и я понимаю далеко не все", - продолжает рассказ литовка.

Литовцы: меня обманули!

На вопрос о том, кто ее клиенты и какую работу здесь чаще всего выполняют литовцы, Лина отвечает, что ее клиенты, как правило, люди образованные, но выполняют неквалифицированную работу - это уборка помещений, работа в строительном секторе, курьерской службе.

"Но я считаю, что люди от этого хуже не становятся. Неважно, какую работу ты выполняешь, важно какой ты человек. Я и сама начала с уборщицы. Другое дело, что люди часто замыкаются в себе, в своих небольших группах, и перестают хотеть добиваться чего-то большего. Бывают постоянно недовольны, критикуют Норвегию. Приходят ко мне и говорят: "Вот, смотрите, меня обманули, здесь все только и хотят меня надуть!" И прямо на глазах рождаются истории, как и зачем это могло произойти",- приводит особенности работы с клиентами литовка.

Соотечественники приходят к Лине со своими историями, делятся и проблемами и очень часто ее работа как консультанта плавно перетекает в работу психолога.

"Я им пытаюсь посочувствовать и объяснить, что никто их не хочет обмануть, что люди сами себя обижают тем, что не углубляются в какие-то вопросы и не пытаются приспособиться к жизни в Норвегии. А надо просто выйти из своего двора и оглянуться. И так мы иногда разговариваем по нескольку часов и всех нужно понять и посочувствовать. Но мне так приятно, когда человек уходит не просто удовлетворённым, а даже счастливым, это действительно очень мотивирует", - делится секретами профессионального общения Лина Микшите.

По ее словам, часто литовцы обвиняют работодателя, что он не заплатил налоги, но не все и не всегда должен делать работодатель. В некоторых случаях работник должен сам отследить, сколько налогов он заплатил.

"Если человек весь год не нарадуется, что платил небольшие налоги, то скорее всего, в конце года ему придётся эту разницу вернуть. И в следующий раз быть более внимательным. И так как люди очень часто приходят с теми же проблемами, с теми же вопросами, то я даже создала группу в социальной сети Facebook и делюсь информацией - перевожу некоторые законодательные акты, чтобы людям было легче разобраться", - говорит Лина.

Налоги могут достигать 50%

Но есть и такие клиенты, которые злоупотребляют вниманием и помощью профессионала, им кажется, что раз они ей однажды заплатили, то Лина уже как будто работает на них и они имеют право ей звонить в любое время. "Бывали случаи, когда человек вообще пропадал, не заплатив, но спустя некоторое время он все равно ко мне вернулся, потому что не мог разобраться с цифрами и попросил прощения, но в целом люди честные", - подытоживает Лина Микшите.

Stavangeris © DELFI / Natalija Zverko

На вопрос о том, с чем связана такая путаница в налогах, она отвечает, что у всех людей разная ситуация, а налоги зависят от многих факторов.

"Однажды ко мне пришел мужчина и говорит, что с коллегой работает в одной и той же компании, они получают одинаковую зарплату, но налоги платят разные. В конце года, например, к коллеге возвращаются деньги, а ему ещё надо доплатить. Но многое зависит от льгот, от доходов, которые человек получил за год, это может быть и зарплата, и работа по договору, и так далее. Учитывается и то, сколько человек болел. Это все складывается и из общей суммы вычитается необлагаемый налогом минимум", - рассказывает Лина.

Кроме того, говорит она, учитывается, например, то, что человек платит за детсад или продленку в школе, и поэтому некоторую сумму он может вернуть.

"Размер налога также зависит и от того, взял ли человек кредит, так что здесь очень много факторов. И только к концу года становится понятно, заплатил ли ты столько, сколько полагается. В среднем человек, у которого нет дополнительных доходов, детей и кредитов платит около 23% налога на прибыль и плюс 8,2% - за социальное страхование. А если зарплата очень высокая и доходы большие, в Норвегии действует система прогрессивных налогов, и в таком случае налог может достигать 40%, а то и 50%", - комментирует специалист.

Я не утверждаю, что уехала навсегда

Несмотря на специфику, работа и жизнь в Ставангере Лину Микшите устраивает, хотя и о Литве она не забывает.

"Я не утверждаю категорически, что я уже уехала навсегда. Смотря, куда ветер подует!", - смеется она.

Ставангер ей напоминает Клайпеду, ведь живет она в живописном районе с замечательными песчаными пляжами.

"Я живу в районе Сула (Sola), недалеко от аэропорта, там у нас прекрасные песчаные пляжи, которые действительно очень напоминают палангские. В целом же норвежцы не очень информированы о Литве. В свое время мне довелось работать в довольно крупной газете, и там журналисты - народ вроде бы образованный, но, тем не менее, они часто путали Литву с Латвией и говорили, что столица Литвы Рига", - рассказала Лина.

Лина в течение 4 лет является координатором Всемирного забега литовцев "Penki už LT" в Ставангере. Возглавляемая ею группа рукодельниц в этом году приняла участие в проекте "Литве 100 - привет, малыш" - женщины связали 100 пар носков и отправили их в Литву. Еще 50 пар распространили среди местных литовских детей.

"А в целом я могу сказать, что мы, литовцы, здесь в чувствуем большое единство, и наша ассоциация замечательная, и я бы сказала, что здесь всё как будто бы более концентрированно, я имею ввиду наше литовское начало, для нас это очень важно", - завершает свой рассказ Лина Микшите.