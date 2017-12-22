В отношении парламентария избрана мера пресечения - подписка о невыезде, он отказался давать показания, сообщила прокуратура.
Пострадавшими от домогательств признаны четыре лица.
Правоохранительные органы также подозревают, что К. Пукас совершил преступление, когда не обеспечил безопасность оружия, держа его в парламентском кабинете.
За оба преступления депутату грозит штраф, ограничение свободы или арест.
На этой неделе Конституционный суд (КС) заявил, что член литовского Сейма Кястутис Пукас нарушил конституцию и присягу, когда, согласно подозрениям, домогался помощниц и претенденток на этот пост.
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