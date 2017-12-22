В пятницу прокуратура Литвы предъявила подозрения члену Сейма Литвы Кястутису Пукасу в сексуальных домогательствах и незаконном хранении оружия.
Kęstutis Pūkas
© DELFI / Andrius Ufartas

В отношении парламентария избрана мера пресечения - подписка о невыезде, он отказался давать показания, сообщила прокуратура.

Пострадавшими от домогательств признаны четыре лица.

Правоохранительные органы также подозревают, что К. Пукас совершил преступление, когда не обеспечил безопасность оружия, держа его в парламентском кабинете.

За оба преступления депутату грозит штраф, ограничение свободы или арест.

На этой неделе Конституционный суд (КС) заявил, что член литовского Сейма Кястутис Пукас нарушил конституцию и присягу, когда, согласно подозрениям, домогался помощниц и претенденток на этот пост.

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