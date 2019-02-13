"Господин Карбаускис неоднократно говорил, что он оберегает свою семью, ее право на частную жизнь. Я тоже люблю мою семью, берегу ее, и надеюсь, что ни одному политику, депутату в Литве в будущем не придется столкнуться с тем, что из-за его работы, высказанных взглядов, давление будут оказывать на его жену и других близких", – сказал Пуйдокас.

По его словам, это недопустимая ситуация, ведь они не публичные люди.

"Я хотел бы, чтобы в рамках предвыборной борьбы не занимались унижением других людей, не запугиванием, ни каким-то пиаром, а чтобы боролись идеями для Литвы, изменением ее внешней и внутренней политики, чтобы она стала эффективнее, лучше служила нашим людям", – сказал Пуйдокас.

По его словам, Карбаускис перед тем как предать огласке переписку, не спросил ни у него, ни у его близких, с которыми он общался и общались люди из его окружения.

Депутат заверил, что все контакты были по инициативе депутата, а не его близких.

"1 февраля Карбаускис звонил три раза, позже звонил просто так, другие люди позже присылали смс-ки. Все эти инициативы исходили от Карбаускиса. Никто из моих близких не искал с ним контакта", – сказал Пуйдокас.

По его словам, в последний раз смс-ки ее жене писали в выходные – 10 февраля.

Депутат не намерен обращаться в Комиссию по этике и процедурам из-за заявлений Карбаускиса о состоянии его здоровья.

"Я бы не хотел опускаться до бытового уровня, Литва - демократическая страна, у нас еще есть врачи для решения таких вопросов, и такая практика недопустима, когда коллеги-депутаты, в данном случае господин Карбаускис, госпожа Ширинскене, берутся оценивать здоровье других депутатов, в данном случае - мое, их адекватность и возможность представлять интересы избирателей. Литву перед лицом мирового сообщества. Это напоминает темные советские времена, когда инакомыслящего человека, если он был неугоден как оппонент, убирали таким способом, если не находили фактов, не могли дискутировать. Мне хотелось бы быть выше этого", – сказал Пуйдокас.

Карбаускис 13 февраля утром распространил публичное обращение к Пуйдокасу, в котором попросит оказать посредничество в деле получения разрешения члена его семьи на предание огласке переписки.

"Депутат Миндаугас Пуйдокас в интервью телевидению Lietuvos rytаs представил ложную информацию о том, что я якобы оказал давление и даже угрожал его семье! Все смс-ки, которые писал я и родственница Пуйдокаса, есть в моем телефоне, поэтому я призываю Пуйдокаса попросить у нее разрешение на предание огласке этой переписки, чтобы общество убедилось, что заявления депутата Пуйдокаса в мой адрес несправедливые. Содержание переписки покажет, что моя озабоченность в связи с состоянием здоровья Пуйдокаса понятна собеседнице, которая является врачом по образованию. Хочу заметить, что ложь стала основным средством формирования нового имиджа депутата Пуйдокаса", – писал Карбаускис.