За такими прогнозами следят и строительные компании, для которых строительство домов престарелых может стать новым направлением деятельности.

Директор Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс не сомневается, что дома престарелых станут интересной сферой деятельности. За границей таких примеров стало больше.

"Это объекты, в которых можно жить достойно, получать специфические услуги. Сейчас их немного, они разбросаны по Литве. Я видел анализ, в нем представлено положение в Литве: это объекты с несколькими десятками кроватей, основанные частным образом и в районах, в крупных городах за такие проекты пока не берутся, но уже поговаривают об этом. Насколько я знаю, уже есть кто планирует и даже проектирует такие объекты, но пока я не могу сказать, кто этим занимается", – сказал Статулявичюс.

По его словам, в этой сфере есть несколько вызовов. Во-первых, этот класс охватывает ряд специфических услуг, нужны работники, которые будут предоставлять услуги. Зарплаты у таких работников высокие. Для предоставления специфических услуг нужно и специальное оборудование, но оно слишком дорогое.

"Окупаемость невелика. Пока нет поддержки или помощи со стороны государства, строить такие объекты, чтобы они были финансово доступными и обеспечивали долгосрочную и постоянную прибыль рискованно. За границей есть разные модели, например, люди переписывают или отдают свое имущество в обмен на уход, а риск берет на себя владелец такого учреждения, ведь все зависит от продолжительности жизни человека, какую выгоду он получит за счет продажи имущества и т.д.", - сказал он.

Другой аспект - надо исследовать рынок, и узнать, сколько людей может позволить себе такую жизнь.

"Я думаю, что большую часть услуг и комфорт государство оплатить не сможет, разве что часть ухода и лекарства. За остальное придется платить за счет своей пенсии, накопленных средств или, продав имущество. Значит такие объекты будут предназначены для узкого круга, которому это по карману", – считает Статулявичюс.

О новых тенденциях рассказал и директор компании Hanner Арвидас Авулис. Он сказал, что уже несколько лет назад заметил, что инвесторы в Скандинавии направили часть средств на строительство домов престарелых. Только вопрос времени, когда эта тенденция придет в Литву.

"Основное препятствие и причина, по которой мы и другие компании этого не делаем - пенсионеры сегодня финансово не могут взять на себя такие обязательства и заплатить за жизнь в пансионате для пожилых. Пенсии очень маленькие. В Западных странах социальные выплаты способствуют тому, что люди выбирают последний этап жизни проводить в другом окружении, в окружении людей похожего возраста. Они получают не только услуги, но и медицинскую помощь, могут общаться, для них организуют разного рода мероприятия. На самом деле для многих этот этап жизни был бы более качественным, если бы они жили не по одному-двое в своей квартире, ведь нужна помощь, консультации, лекарства.

Я думаю, что раньше чем через 5 лет такие проекты не появятся, поскольку есть еще один фактор. Пока на рынке привлекательны инвестиции в недвижимость. Но все меняется", – сказал Авулис.

По его подсчетам, в зависимости от уровня услуг и того, сколько человек будет жить в комнате, плата за такой пансионат может составлять от 500 до нескольких тысяч евро в месяц. У большинства пенсионеров на сегодняшний день таких денег нет, поэтому помощь государства в этой сфере особенно важна.

Авулис считает, что и в Литве настанет время, когда пенсионеры смогут позволить себе жить в пансионатах, как за границей.

Сейчас в Литве действует такая модель финансирования, при которой плату за проживание в доме престарелых считают в зависимости от доходов пожилого человека и какое имущество у него есть, при этом неважно, о каких услугах идет речь - государственных, самоуправления или частных.

"Взнос за долгосрочную социальную помощь не должен превышать 80% доходов человека. Если человек получает компенсацию по уходу, 100% этой компенсации идет на оплату долгосрочных услуг. Кроме того, принимают во внимание имущество, которое есть у человека. Если стоимость имущества превышает установленный норматив, то плата увеличивается на 1% от суммы, на которую превышена норма. Разницу погашает мэрия из своего бюджета или поступления из госбюджета, которые выделяют для тяжелобольных людей.

Если человек способен сам оплатить услуги ухода, то ему не нужно обращаться в муниципалитет", – информирует Соцмин.

По имеющимся данным, сейчас уход за пожилым человеком обходится в 652 евро, в случае, когда требуется уход за тяжелобольным человеком – в 754 евро.

"Например, если человек получает среднюю пенсию 319 евро и компенсацию по уходу - 123 евро, то за уход он будет платить не больше 378 евро (255+123)", – сказано в сообщении Соцмина.

По данным Соцмина, предусмотрены меры для расширения сети центров самостоятельного проживания и дневных центров для пенсионеров, сети помощи пенсионерам на дому.

Из поставленных целей видно, что приоритет - самостоятельная жизнь пенсионеров, а не их поощрение перебираться в пансионаты для пожилых.

Однако Соцмин не исключает, что в будущем потребность в домах престарелых увеличится. Надеются, что тогда появятся представители бизнеса, "которые смогут строить и основать пансионаты для пожилых, где они смогут жить достойно". Министерство считает, что такие пансионаты можно устроить в помещениях, где раньше располагались детские дома.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2018 г. в стране действовало 126 учреждений социального ухода за пожилыми людьми, всего – 6324 места. Для сравнения, в 2018 г. в Литве было 630 522 человека пенсионного возраста