aA
До 10 января в храмах Литвы продлены ограничения, связанные с пандемией, среди которых – отказ от публичных служб.
Публичных служб в храмах Литвы не будет до 10 января
© KPD

Литовская конференция епископов остановила публичные службы в храмах с 16 декабря до 3 января, а в четверг было заявлено, что этот порядок продлевается еще на две недели.

Храмы остаются открытыми, чтобы верующие могли молиться в частном порядке, исповедоваться, принимать причастие по договоренности со священником.

Священники дежурят в храмах и принимают верующих. Проведение церковного отпевания и прочих таинств проводится только в круге ближайших членов семьи.

Верующих призывают следить за службами, транслируемыми по интернету, телевидению, радио.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новогодний выпуск "Delfi Главное": подводим итоги года с гостями и поздравляем с наступающим! (14)

В этом выпуск " Delfi Главное " мы встречаем Новый год и...

Премьер-министр Литвы: приношу извинения тем, кто надеялся на чудо (2)

В канун Нового года премьер-министр Литвы Ингрида...

Генкомиссар полиции Литвы предупреждает: штрафы получат все участники вечеринки (111)

В четверг в Литве снова работают блокпосты. Дежурить...

Праздники в Литве встретят с новыми постами и запретами: не пора ли парламенту взять инициативу в свои руки? (136)

Приближается Новый год , в Латвии режим чрезвычайной...

В Литве обновлен список пораженных коронавирусом стран (3)

В четверг в Литве был обновлен список пораженных...