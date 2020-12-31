Публичных служб в храмах Литвы не будет до 10 января

Литовская конференция епископов остановила публичные службы в храмах с 16 декабря до 3 января, а в четверг было заявлено, что этот порядок продлевается еще на две недели.
Храмы остаются открытыми, чтобы верующие могли молиться в частном порядке, исповедоваться, принимать причастие по договоренности со священником.
Священники дежурят в храмах и принимают верующих. Проведение церковного отпевания и прочих таинств проводится только в круге ближайших членов семьи.
Верующих призывают следить за службами, транслируемыми по интернету, телевидению, радио.
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