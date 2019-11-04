Вопрос предоставления помощи детям снова подняли после того, как писатель Года Йоцевичюте рассказала о своей проблеме.

Женщина была возмущена, прочитав вопросник педагогико-психологической службы, в котором, по ее мнению, просили ответить на интимные и личные вопросы. Особенно ее возмутил вопрос об особенностях родов и семейных болезнях.

Йоцевичюте ответила на вопросы эмоционально: "не ваше дело" и т.д. Эта история стала обсуждаться в общественном пространстве.

DELFI обратился к Клишите с вопросом, что бывает в тех случаях, когда кто-то из родителей, отвечая на такие вопросы, искренне признается, что применяет неподходящие методы воспитания, как на это реагируют специалисты, если родители отказываются сотрудничать.

"Я не могу ответить на этот вопрос за специалистов Службы по правам детей, как они реагируют, несмотря на то, что у них есть утвержденные стандарты, но знаете, стандарты осуществляют люди, специалисты по правам детей. Они не психологи, иногда у них есть психологи, но этих специалистов не хватает.

Хуже всего, что оценивают методы воспитания родителей, если родители искренне признаются кому-то, кто, извините, но не является помощником, а только осуществляет контроль и определенные репрессии (...), я не вижу никакой пользы от такого сотрудничества, его даже и сотрудничеством не назовешь. Это не то ведомство, (…) это несколько напоминает полицию, если брать детей.

Я думаю, что родители боятся навлечь на себя угрозу такими откровениями, они стали несмелыми, закрытыми даже в общении с психологами. Только, поняв, что информация конфиденциально, несмело пытаются сказать, что применяют неподходящие методы воспитания. Мало кто признается, что бьет ребенка. Хотя, как мы знаем, такие случаи есть.

Я искренне возмущена, что проблемами в этой сфере занимаются не с того конца: семье и родителям помощи не оказывают, семьей не интересуются, пропали семьи из группы социального риска, а ведь там постоянно надо следить за тем, как живут дети. Именно в таких семьях дети сталкиваются с психологическим и физическим насилием.

Сейчас все семьи под наблюдением, достаточно любого намека на то, что ты воспитываешь ребенка не так, как сказано в законе, или как кто-то представляет, то любое наказание будет расцениваться как насилие.

У меня есть примеры, не буду упоминать имена и фамилии, но есть документы о преследовании нормальных семей, люди из которых возможно по наивности своей или желанию помочь ребенку обращаются в Службу по правам детей за помощью и тогда начинается интервенция в семью. Это значит, что специалист может ворваться в любое время, проверить холодильник, спальни, расспрашивать детей. Как насилие над ребенком может расцениваться и его обучение, скажем, в музыкальной школе, где есть уроки, конкурсы по вечерам. Так, может, закроем школу искусств им. М.К.Чурлёниса? (…)

Эта система не без основания запугала родителей, я думаю, она неправильно организована, поскольку помощь должны оказывать семье и ребенку, а помощи нет или очень мало. Самое печальное, что ее имитируют, ставят галочки, социальные работники снуют туда-сюда. (…)

Я думаю, нужно какое-то Министерство ребенка. А в данном случае смешивают три сферы - медицину, педагогику и социальные вопросы. Три министерства участвуют и не могут позаботиться о ребенке", - сказала Клишите.

На вопрос как связана педагогико-психологическая служба со Службой по правам детей, Клишите ответила, что, по закону, все службы обязаны сообщать Службе по правам детей, если родители отказываются от сотрудничества, когда ребенок нуждается в помощи.

"Такие подозрения могут возникнуть у учителя, поскольку ребенку, например, сложно учиться, он не хочет учиться, или плохо себя ведет, мешает процессу и другим детям.

Если родители отказываются от сотрудничества, остаются только репрессии. Честно скажу, были случаи, когда я лично письменно уведомляла родителей о таких репрессиях, если они будут отказываться от сотрудничества со мной, если я видела, что ребенку нужна помощь, а родители это отрицают и еще по-хамски ведут себя со мной как со специалистом", - рассказала психолог.