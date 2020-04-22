По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис эмоционального здоровья.

Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов, и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни на политическом уровне.

Вместе с группой психологов предлагает повысить доступность психологической помощи.

"Но если мы будем ее игнорировать и ничего не делать, то эти последствия могут быть и таковыми, что по иным причинам – из-за упомянутых мною самоубийств, и других – смертность может быть больше, чем от пандемии COVID-19. Мы сделали определенные подсчеты, есть и коллеги в других странах, на которых мы опираемся", – заявил П. Скуйбис на пресс-конференции.

Он напомнил, что после кризиса 2009 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года.

Он сказал BNS, что так называемые психологами "экономические смерти" – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения.

Он также призвал людей обращаться по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это "на потом".

По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Салюсу Сквернялису предложения.

Существенное предложение – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы "Без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне".