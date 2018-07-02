"Убитый ребенок фигурировал в 30 различных эпизодах: он спал в общественном месте, совершал мелкие преступления. И что? У нас масса служащих, профессионалов Службы по правам детей, даже социальных работников. А каков результат? Убит 13-летний ребенок", – писал в Facebook Слушнис.
По его словам, первыми ребенка запустили родители. "Как и каким образом - я не знаю. Но очевидно, что ребенком они давно не интересуются. Никто не заметил? Вероятно, он посещал школу (по крайней мере был в нее зачислен). Значит, не ходил на уроки, плохо учился, было ярко выражено изменение поведения. Я думаю, в школе обсуждался этот вопрос, были попытки что-то предпринять, но окончательно рамки ребенок чертил самостоятельно. Родителей этот вопрос не интересовал или звучала стандартная фраза "я ничего не могу с ним сделать", – писал психиатр.
Служба по правам ребенка, по словам Слушниса, в таких случаях должна вмешаться и потребовать, чтобы ребенок получил необходимые навыки, чтобы обеспечили его развитие.
"Я - налогоплательщик, я требую безопасности для себя и своих детей. Если существует такой ребенок, это угроза для меня, моих близких, для других детей. Мы платим деньги для того, чтобы служащие "не отписывались", а как сказал один специалист по правам детей, а делали необходимые шаги для обеспечения безопасности ребенка и нашей безопасности", – считает психиатр.
"Мы можем не верить в новую реформу и стонать, что мы к этому не готовы, но мне ясно одно - мы должны научиться заботиться о детях. Слова "мы все сделали" не имеют никакого смысла, если погиб ребенок, погиб по причине неприсмотра. Значит, это наша вина. наша система недееспособна. А если она недееспособна – нужно решать проблему. Вера тут ни при чем. Надо начать работу", – утверждает Слушнис.
DELFI Напомним, что 13-летнего ребенка в коматозном состоянии доставили в Сантаришкскую детскую больницу в 17.30 ч. 30 июня. У него диагностировали следы побоев в области головы, лица и всего тела. 1 июля, в 6 ч. утра ребенок скончался в больнице.
14-летний подросток сказал полицейским, что его друга на ул. Вилкпедес избили двое подростков, которым было примерно по 17 лет. Били камнем.
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