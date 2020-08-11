Психиатр о возможности повторного карантина: это будет крах системы образования в Литве

Он сказал, что получает такую информацию в результате сотрудничества с педагогами всей страны, с которыми работает уже больше 15 лет.

"Поступили тысячи заявлений от учителей старшего возраста, они заявили, что второй карантин терпеть не намерены, и уйдут с работы, поскольку им "не нужен этот цирк". Молодые учителя тоже уйдут – они не боятся уходить, знают, что найдут другую работу", – сказал психиатр.

По его словам, педагогам старшего поколения не хватает навыков компьютерной грамотности, дистанционное обучение у них вызывает напряжение. Молодые учителя, которые воспитывают своих детей, переживают сильный стресс, поскольку дома должны регулировать учебу своих детей и заниматься со своими школьниками.

Кроме того, во время карантина выяснилось, что в Литве нет учебников в интернете, не хватает методических пособий по проведению уроков, оценке знаний и т.д. Педагоги, которые могут уходить на пенсию, пользуются этой возможностью, особенно в районах. .

Самая большая проблема это то, что такие места естественным способом не заполняются молодыми учителями. Уход молодых учителей дорого обойдется системе образования. По словам Слушниса, они потому и перегорают, что прилагают много усилий для того, чтобы заинтересовать детей.

"Если начнут уходить молодые учителя, то система образования начнет распадаться, начнется большой кризис, ведь молодые учителя умеют пользоваться компьютерами, могут быстро переориентироваться на дистанционное обучение, могут много сделать, но они не справляются, когда наваливается множество вещей сразу", – предупреждает он, отмечая, что никто не говорит об учителях, воспитывающих детей.

По словам Слушниса, с них требуют и как с учителей, и как с родителей. Сообщение министра о том, что учебный год в Литве начнется обычным образом, позволяет родителям и учителям вздохнуть свободнее.

"В Литве на одного учителя приходится 8,5 детей. В ЕС в среднем – 15 детей на одного учителя. Мы очень богатая страна. В такой ситуации катаклизмы – хорошее дело, появляется возможность увеличить на 40% зарплату учителям, остающимся в системе. Профсоюзы против этого, но это происходит естественным образом. Одна из причин стресса - не все учителя получают полную ставку, поэтому ездят по нескольким школам, особенно в районах. Им расходы на дорогу никто не компенсирует", - сказал психиатр.

Несчастные учителя сказываются на качестве обучения: если учитель не хочет работать с детьми, дети это чувствуют, замечает Слушнис. Безопасность учителям гарантируют безопасные условия труда: нормальная нагрузка, нормальная зарплата. Учитель не должен работать после уроков.

Как в Норвегии и Финляндии умудряются сделать так, чтобы учителя после 16 ч. не работали, а у нас нет таких требований. Поэтому лучше принцип "меньше это больше": лучше меньше учителей, но с большими зарплатами", – считает специалист.

"Чтобы система образования была качественной – учитель должен быть счастлив. Если мы хотим, чтобы ребенок учился, он должен быть счастлив во время учебы", – сказал детский психиатр.