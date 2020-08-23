Трансляция начнется с разговора в летней студии Delfi, в котором примут участие директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис, Павел Маринич, сын бывшего политзаключённого экс-министра внешних экономических связей Беларуси Михаила Маринича, координатор платформы для мониторинга выборов Zubr, и журналист, представитель Польского дискуссионного клуба в Литве Антони Радченко.
В 18.30 включение с места живой цепочки на Минском шоссе, интервью с участниками пути.
Трансляция завершится в 19.30.
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