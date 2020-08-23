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В знак солидарности с жителями Беларуси, которые хотят демократических перемен, 23 августа в Литве проходит акция "Путь свободы" – живая цепь людей соединит Вильнюс с Медининкай на границе с Беларусью. Delfi с 17.30 ведет прямую трансляцию с одного из участков пути на Минском шоссе.

Трансляция начнется с разговора в летней студии Delfi, в котором примут участие директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис, Павел Маринич, сын бывшего политзаключённого экс-министра внешних экономических связей Беларуси Михаила Маринича, координатор платформы для мониторинга выборов Zubr, и журналист, представитель Польского дискуссионного клуба в Литве Антони Радченко.

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В 18.30 включение с места живой цепочки на Минском шоссе, интервью с участниками пути.

Трансляция завершится в 19.30.

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