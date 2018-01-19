В прошлом году президент Литвы Даля Грибаускайте вручила ей крест Ордена «За заслуги перед Литвой».
В этом году, как и в прошлом, к Международному дню памяти жертв Холокоста Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) инициировал кампанию под названием «Мы помним».
Цель проекта — обратить внимание общества на возрастающее количество антисемитских инцидентов в мире, а также рассказать о Холокосте тем, кто о нем не слышал или же отрицает его реальность.
К этой акции присоединяется и ведущий новостной портала в Литве DELFI.
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