В пятницу, в 12:00, на канале DELFI TV - прямая трансляция интервью с бывшей узницей Вильнюсского гетто и участницей движения сопротивления Фаней Бранцовской. Сейчас Фаня Бранцовская работает библиотекарем в Институте идиш при Вильнюсском университете, и является заместителем председателя Союза бывших узников гетто и концлагерей.
Fania Jocheles-Brancovskaja
© LRT

В прошлом году президент Литвы Даля Грибаускайте вручила ей крест Ордена «За заслуги перед Литвой».

В этом году, как и в прошлом, к Международному дню памяти жертв Холокоста Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) инициировал кампанию под названием «Мы помним».

Цель проекта — обратить внимание общества на возрастающее количество антисемитских инцидентов в мире, а также рассказать о Холокосте тем, кто о нем не слышал или же отрицает его реальность.

К этой акции присоединяется и ведущий новостной портала в Литве DELFI.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Борисов хочет сохранить в своей усадьбе подземный тир: подлежит сносу (11)

Предприниматель Юрий Борисов хотел бы узаконить...

У оставшихся без декларации места жительства осталось три месяца на оформление документов (3)

После того как в Литве изменился порядок декларации...

LIVE / Прямая трансляция: гость редакции DELFI - бывшая узница Вильнюсского гетто Фаня Бранцовская (3)

В пятницу, в 12:00, на канале DELFI TV - прямая трансляция...

Опрос: треть жителей Литвы говорит об ухудшении жизни (20)

Почти треть жителей Литвы утверждает, что в 2017 году их...

Фейковая новость о Кароблисе: разосланы и письма, содержащие вирус (34)

В четверг вечером хакеры взломали сайт tv3.lt и разместили...

TOP новостей

Те, кто откладывает деньги, теряют их: мало не покажется (24)

Наличные, расчетная карта и вклады все еще остаются...

Ученые подсчитали, что будет в Литве через 5 лет (146)

Сокращение числа жителей Литвы принимает угрожающие...

Фейковая новость о Кароблисе: разосланы и письма, содержащие вирус (34)

В четверг вечером хакеры взломали сайт tv3.lt и разместили...

У оставшихся без декларации места жительства осталось три месяца на оформление документов (3)

После того как в Литве изменился порядок декларации...

Автобусы и троллейбусы в Вильнюсе перекрасят в красный и желтый цвет (3)

Общественный транспорт в Вильнюсе перекрасят в...