Проживающие в Литве белорусы назвали инаугурацию Лукашенко фарсом

Несколько десятков проживающих в Литве белорусов с бело-красно-белыми флагами и разными плакатами собрались в среду вечером у посольства Беларуси в Вильнюсе. Журналисты ru.Delfi.lt вели прямую трансляцию с места проведения акции.

Анастасия Маркевич, которая учится в Литве, держала плакат в поддержку Светланы Тихановской и назвала инаугурацию А. Лукашенко абсурдом и не считает его законным главой страны.

"Думаю, что это абсурд, мы не считаем А. Лукашенко законным президентом, не думаю, что сегодняшняя инаугурация была законна", - сказала BNS 20-летняя девушка.

Рядом с оградой посольства протестующие разместили несколько стендов с фотографиями, на которых - репрессии против мирных протестующих в Беларуси, здесь же зажжено несколько свечей.

Проезжающие машины сигналами выражали поддержку протестующим.

35-летний Алексей Тёплый сказал, что нужно менять всю власть в Беларуси - не только президента.

"А. Лукашенко - диктатор, а инаугурация - фарс, она была организована тайно. Нужно менять всю власть - не только президента", - сказал BNS работающий рабочим на одном из предприятий Литвы мужчина.

Работающая менеджером Юлия Расатнева верит, что белорусам удастся завоевать свободу, демократические выборы.

"Есть хорошее литовское слов - несуразица. Но, вероятно, даже словами невозможно описать, что я думаю об этой ситуации, но думаю, что белорусы постоят за свою свободу", - сказала BNS 40-летняя женщина.

В среду А. Лукашенко дал присягу президента Беларуси на шестой срок полномочий. Церемония, о которой не сообщалось заранее, состоялась во Дворце независимости в Минске.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.