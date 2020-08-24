Провокации Лукашенко на границе с Литвой: чем может завершиться эта опасная игра

Как заявил президент Беларуси, тренировочные лагеря также были на Украине и, возможно, в Польше и Литве. "Деньги шли через Польшу и Литву к нам", — сказал Лукашенко.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей", - говорил Лукашенко еще в марте 2017 г. перед белорусско-российскими учениями "Запад".

По легенде учений, на территорию нашей страны вторглись 3,5 тысячи хорошо вооруженных и оснащенных представителей незаконных вооруженных формирований из выдуманной Вейшнории.

"Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу предупредить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства и ОДКБ. И ответ будет соответствующий: Беларусь на поругание не отдадут", – сказал в минувшие выходные Лукашенко.

Кажется, что такие угрозы не впечатляют ни Литву, ни Польшу, которые не придали никакого значения ни учениям у границ, ни заявлениям, ведь это попытки Лукашенко отвлечь внимание от внутренних проблем. Кроме того, демонстрация военной мощи может быть связана именно с запугиванием самого белорусского общества, но белорусы не испугались. Однако сейчас Лукашенка неспроста надел военную форму и стал посещать военные подразделения, он наблюдает за позицией военных, которая пока неясна

С одной стороны министр обороны Виктор Хренин еще в июле говорил о том, что важно избежать кровопролития в стране, а в минувшие выходные в Беларуси обсуждали слова того же Хренина, которые звучат не слишком дружелюбно.

"Те люди, которые уходят от нас, их немного. Перекрасились быстро, начинают нас грязью поливать. Те политтехнологи, что пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом или будете стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: не выполняйте преступные приказы. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные.

Пока армия не перейдет на сторону протестующих, государство развалить невозможно. Вся надежда на нас с вами. Мы не деморализованы. Надо бороться, если надо — и с оружием. Со страну, за себя, за наши семьи, за тех учительниц, которые напуганы и боятся", – сказал он 19 августа. Правда, издание, которое представило эти слова, не смогло поделиться записью слов министра, хотя министерство их не опровергло.

Армию стягивают к Гродно, где находится больше всего критиков президента Беларуси, это значит, что он намерен подавить протестующих силой. Но есть подозрения, что военная риторика Лукашенко значит больше, чем просто намерение подавить сопротивление.

"Риск интервенции России в Беларусь". Так называется статья руководителя российских исследований Института американского предпринимательства Леона Аарона, появившаяся в The Washington post. Однако в этой статье больше внимания уделяется не военной интервенции РФ в Беларусь, а российской инвазии в Литву.

"Общий рейд в Литву вместе с интервенцией в Беларусь помог бы Путину решить две проблемы сразу: он мог бы выкурить угрозу прозападного режима в Минске и потопить мрачное настроение своих граждан в патриотической радости, как это было сделано в 2014 году после Крыма. И, возможно, что главное лично для него – отомстить за развал СССР и нанести рану НАТО", – пишет эксперт.

По его словам, это была бы ограниченная операция – танкам не пришлось бы идти в Вильнюс, якобы достаточно захватить несколько километров на границе с Литвой, что бы "отвадить угрозу НАТО".

А, показав, что никакие батальоны НАТО в странах Балтии не могут отразить такие действия России, Путин якобы лишь докажет слова о том, что у Альянса "отмер мозг".

По словам Арона, Беларусь, чья военная элита связана с РФ, участвовала бы в такой агрессии. Все это звучит жутко, но маловероятно, даже притянуто – роль, желание России и возможный риск переоценивается.

"Я не думаю, что такой сценарий возможен. Пока НАТО един и силен, Кремль вряд ли пойдет на что-то подобное", – сказал Delfi бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Правда, Хпджес не исключал, что Россия может помешать сообщению через Сивалкский коридор – на участке в 100 км, соединяющем Литву с Польшей и разделяющем Беларусь и Калининградскую область. Этот коридор уже несколько лет разжигает страсти. На днях появилась странная карта из 12 номера издания "Воздушно-космические силы: теория и практика" прошлого года. В нем появилась статья, анализирующая боевые возможности российских вертолетов в ночное время суток.

Однако статья иллюстрирована картой, на которой изображен якобы сценарий учений 2018 года На ней российско-белорусские войска действуют против сил НАТО в Литве и Польше.

И хотя важность этой карты не стоит переоценивать, она кажется слишком подробной только для операций с участием вертолетов, на ней отмечены сухопутные и воздушные войска, районы концентрации и цели атак: отделение Сувалкского коридора намечено у Мариямполе.

События последних дней показали, что Лукашенко решил обострить эти военные игры и вдохнуть в них чувство реальности: на фоне политического напряжения в стране Лукашенко стал развивать военный сценарий, говорить "о полной боевой готовности" и элементах "угроз суверенитету страны".

С 17 августа белорусские войска стягивают к полигону Гожа недалеко от Друскининкай, который находится у Сувалкского коридора. Сначала из Витебска перекинули десантные войска.

Кроме того, через белорусский телеканал показали баллистические ракеты малой дальности системы "Точка" в боевой готовности на полигоне Гожа – старые ракеты 8-ых гг преодолевают 70 км.

Однако Лукашенко, кажется, для запугивания решил использовать все, что у него есть. Сюда перевели и 366-ю реактивную артиллерийскую бригаду с реактивной системой залпового огня "Полонез" – ее способности были продемонстрированы Лукашенко.

Удары наносились не по "мнимым лагерям", как на учениях "Запад", а в направлении Литвы и Польши.

Учения должны были завершиться 20 августа, но оказавшиеся у границы с Литвой военные не ушли оттуда и в выходные, кажется, их даже стало больше: назвали дату якобы новых учений – 28-31 августа. В выходные ночью на полигон Гожа перевели механизированный батальон 6-й бригады.

Из Минска перебросили танковую часть механизированной бригады, инженеров, которые могут организовать понтонные мосты через Неман.

Всего этого достаточно, чтобы показать свои мускулы, но не запугать Литву и тем более Польшу, военные силы которой и в качественном и в количественном смысле превосходит белорусскую армию. Однако эксперты отмечают, что Лукашенко по-прежнему уверяет, что соседи покушаются на территории Беларуси. "Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", – писала БелТа.

"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", – сказал Лукашенко.

"Я думаю, Лукашенко еще некоторое время будет пытаться поддержать такой нарратив опасности Запада, netдаже если большинство белорусов в это не верит, – заметил Ходжес, но подчеркнул, что Лиукашенко не может вести такую напряженную игру в одиночку, тут важна роль России, – Россия использует тактику дезинформации и обмана, угрожает применить силу".

Именно фактор России, по словам Ходжеса и других экспертов, может быть определяющим, поскольку РФ пока держится в стороне, хотя фактически в силовых структурах Беларуси роль Кремля очень важна.

Например, на учениях в Беларуси российских военных пока не видно – так называемых "зеленых человечков", но "зеленые телечеловечки" уже работают на белорусском телевидении, это признал Лукашенко.

Именно с их губ звучит антизападная дезинформация о будущей инвазии НАТО, запрете русского языка в Беларуси и разрыве отношений между Беларусью и Россией.

А ведь все это происходит сейчас, когда прошло меньше месяца с момента задержания "вагнеровцев", когда казалось, что отношения России и Беларуси повисли на волоске. Но, кажется, Кремль ведет беспроигрышную партию.

"Россия ждет переходного периода, когда можно будет обменяться ролями: если раньше Беларусь была площадкой для переговоров, то сейчас наоборот, Россия хочет вести переговоры в решении вопроса Беларуси, иметь веский голос", – напомнил политолог Витис Юрконис.

"Россия будет действовать в Беларуси в любом случае. Вопрос в том, что будет делать Запад, Европа, международные организации? Нет сомнений - вопрос Беларуси без России не будет решаться, хотим мы этого или нет", – прибавил он.

Антизападные высказывания Лукашенко выгодны РФ, ведь он загоняет себя в угол, из которого нет выхода. По словам эксперта по вопросам безопасности, затрагивающим Россию, Кейра Джайлса, угрозу составляет то, что Лукашенко должен все больше доказывать свою правду.

"Могут быть и разыгранные инциденты и "провокации" против белорусских военных – якобы со стороны протестующих или сил НАТО на границе, чтобы усилить нарратив будто НАТО, ЕС и Запад представляют угрозу для Беларуси, а для обороны нужны более жесткие меры. И хотя первоначальное напряжение спало, жалобы Лукашенко на НАТО могут усилить возможность интервенции Москвы. Военные учения отвечают этому нарративу - будто Запад представляют угрозу для Беларуси, а России как раз такой повод и нужен", – заметил Джайлс.