Представитель Каунасской мэрии Паулюс Керас сказал, что здесь радары установили временно.

"Проходит конкурс радаров, это один из его этапов, оценка экономической пользы. Во время испытания радаров собрали определенные данные, которые нужны для проведения оценки, а сами испытания проведут 11 апреля", – сказал Керас.

По его словам, в этом месте установили радары всех участников конкурса, они будут работать около часа. За это время подсчитают число проехавших автомобилей, их скорость, потом сравнят данные, оценят экономическую пользу.

"Результаты испытаний не будут определяющими победителя конкурса, но дадут определенную сумму баллов. По сути будем выбирать победителя по параметрам радаров и цене", – сказал специалист.

Испытания проведут только на ул. Нуокалнес. В течение 6 месяцев после выбора победителя конкурса стационарные радары установят в 8 местах: на проспекте Балту у шоссе Жемайчу, на горке проспекта Шяурес, На ул. Йонавос у остановки "Мокиклос бендрабучай", на ул. Нуокалнес, на проспекте Саванорю, на проспекте Караляус Миндауго, на ул. K.Баршауско и на проспекте Эуропос.