Провизоры предупреждают жителей Литвы: система не работает, ситуация сложная

Председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала Delfi, что сбои в системе зафиксировали 20 июля, около 19 ч.

"Поэтому естественно, что ситуация очень сложная как для пациентов, так и для провизоров. Люди надеются получить лекарство здесь и сейчас, а провизоры сталкиваются с вызовом. Минздрав предложил разные варианты, но все они - теоретические, на практике они не работают", – рассказала Неманюте-Гаге.

Минздрав рекомендовал вернуться к бумажным рецептам или в тяжелых случаях выдавать небольшое количество лекарственных препаратов.

"Если пациенты могут подождать, их просят прийти за лекарствами в другой день. Если лекарства нужны срочно, то предлагаем рекомендовать пациенту обратиться к врачу за бумажным рецептом.

Если у человека нет специального паспорта компенсируемых лекарств, то в порядке исключения компенсируемое лекарство можно выписать на обычном рецепте, – сказано в пресс-релизе министерства. – Если пациенту срочно нужны лекарства, а выписать бумажный рецепт невозможно, то он может купить небольшое количество препарата без рецепта. Если провизор не может убедиться в том, что человеку такой препарат уже выписывали, он может связаться с лечащим врачом пациента, чтобы тот подтвердил этот факт"

Все эти альтернативы провизоры оценивают отрицательно, поскольку они не работают.

"Например, советуют давать рецептный препарат без рецепта, но надо убедиться, что пациент уже употреблял это лекарство. Связаться с лечащим врачом не просто сложно, но зачастую невозможно. Если мы и свяжемся, врач тоже не может подключиться к системе e-sveikatа и посмотреть историю. Предложение послать человека за бумажным рецептом тоже неосуществимо, ведь пациенты не могут попасть к врачу, когда захотят", – сказала Неманюте-Гаге.

По ее слова, сейчас провизорам приходиться успокаивать приходящих за лекарствами людей. А есть такие случаи, когда человек не может ждать.

"Пациенты рассержены. Что касается пожилых людей, которые приехали за бесплатными лекарствами, то они часто планируют свой визит в аптеку, для них он - вызов. А тут провизор говорит, что, извините, обслужить вас не можем, бывают сложные ситуации, приходится успокаивать людей. Есть лекарства, которые человеку нужны здесь и сейчас, например, инсулин. Но мы не можем выдать некоторые лекарства безо всяких документов, ведь они могут быть ядом в некоторых случаях, – продолжила Неманюте-Гаге.

– Ситуация очень сложная. Представьте теоретическую возможность, что мы выдаем лекарство по бумажному рецепту. Провизор дает лекарства, а завтра система снова запускается и показывает, что пациент ничего не покупал. Придет пациент в другой раз и не будет помнить, что он пил, а что - нет. Значит снова провизор ему продаст то, что есть в системе. Как решить проблему? Вариантов нет".

Глава Eurovaistinė Лаура Гогене сказала, что сейчас не обслуживают 99,7% людей, приходящих с рецептами, лекарства пока продают только тем, у кого есть бумажные рецепты. Самое сложное, по ее словам, объяснить пожилым людям, что проблема в системе.

"Рецепты обычно выписывают для лечения сложных хронических заболеваний, поэтому альтернативных вариантов у нас нет. Приходящих с электронными рецептами мы не можем обслуживать. Очень жаль, что люди не могут получить бумажные рецепты, ведь людей все еще обслуживают по телефону. Мы ждем, когда система заработает", – сказала представитель Eurovaistinė.

По ее словам, это происходит не в первый раз, но такие серьезные проблемы появились впервые. По словам Гогене, в среднем ежедневно приходят по 8000 клиентов с электронными рецептами.