Проверку на знание литовского языка прошли 94% десятиклассников

Проверку на знание литовского языка среди десятиклассников выдержали более 94% учеников, учащимся литовских школ эта проверка далась несколько проще, чем детям из школ национальных меньшинств, сообщил в среду Национальный экзаменационный центр.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В проверке знаний литовского языка и литературы оценку 4-10 баллов получили 22 тыс. 98 школьников, более низкий бал набрали 1375 десятиклассников.

Ученики из литовских школ и школ нацменьшинств выполнили одинаковые задания, критерии их оценки также были одинаковыми.

Среди 22 тыс. 588 учеников из литовских школ проверку выдержали 94,3% подростков.

По сравнению с прошлым годом, таких учеников на один процент больше.

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Выросло и количество тех учеников, которые получили оценку 9–10 баллов: в этом году их было 15,4%, а в прошлом году –12%.

Между тем, среди 885 учеников школ нацменьшинств проверку выдержали 90,14% школьников.

По сравнению с прошлым годом показатель несколько улучшился. В прошлом году оценку 4-10 баллов по литовскому языку и литературе при проверке получили 89% учеников школ нацменьшинств.

В этом году оценку в 9–10 баллов в школах нацменьшинств получили 7,12% учеников. Этот показатель также лучше, чем в прошлом году (4,2%).

19 июня будут опубликованы результаты проверки знаний по математике.

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