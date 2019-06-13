Проверку на знание литовского языка прошли 94% десятиклассников

В проверке знаний литовского языка и литературы оценку 4-10 баллов получили 22 тыс. 98 школьников, более низкий бал набрали 1375 десятиклассников.

Ученики из литовских школ и школ нацменьшинств выполнили одинаковые задания, критерии их оценки также были одинаковыми.

Среди 22 тыс. 588 учеников из литовских школ проверку выдержали 94,3% подростков.

По сравнению с прошлым годом, таких учеников на один процент больше.

Выросло и количество тех учеников, которые получили оценку 9–10 баллов: в этом году их было 15,4%, а в прошлом году –12%.

Между тем, среди 885 учеников школ нацменьшинств проверку выдержали 90,14% школьников.

По сравнению с прошлым годом показатель несколько улучшился. В прошлом году оценку 4-10 баллов по литовскому языку и литературе при проверке получили 89% учеников школ нацменьшинств.

В этом году оценку в 9–10 баллов в школах нацменьшинств получили 7,12% учеников. Этот показатель также лучше, чем в прошлом году (4,2%).

19 июня будут опубликованы результаты проверки знаний по математике.