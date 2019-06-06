Мошенники, действующие в интернете, воспользовались именем министра финансов Литвы Вилюса Шапоки. 6 июня в фейсбуке стали распространять рекламу об очень выгодных инвестициях.
Informacinis išpuolis prieš finansų ministrą Vilių Šapoką
© DELFI

В рекламе сказано, что министр "раскрыл очень прибыльный секрет, который разозлил частные банки и инвесторов".

"Сегодня (в четверг, – DELFI) утром в социальных сетях появилась фейковая новость (fake news) о министре финансов. Мы хотим опровергнуть эту неверную информацию. Мы считаем, что это сознательная провокация с целью ввести в заблуждение как жителей Литвы, так и жителей других стран, представителей бизнеса и политики", – сказала советник министра Раминта Станайтите-Чеснулене.

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Сообщается, что министерство уже обратилось в ответственные ведомства Литвы и ЕС, чтобы начали расследование и закрыли страницу.

"Мы также напоминаем жителям Литвы, что надо оставаться бдительными и внимательными при оценке информации и отборе источников информации", – сказано в сообщении.

DELFI уже писал, что ранее мошенники пользовались именем и образом известного ведущего Андрюса Тапинаса.

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