Решение поддержали правящие консерваторы и партия Свободы, членом которой является мэр Ремигиюс Шимашюс, против выступали правящие "трудовики", Избирательная акция поляков Литвы и оппозиция.
Мэрия указала, что основная причина закрытия бюджетного ведомства – с 2020 года вступает в силу требование Литовской федерации по футболу (ЛФФ), в соответствии с которым в Элитной лиге не смогут играть молодежные команды, учредителями которых являются мэрии или государство.
Вице-мэр Валдас Бенкунскас подчеркнул, что закрытие школы было "неизбежным шагом и из-за серьезных проблем в деятельности школы", например, декларировали больше учеников, чем было на самом деле, неэффективно работали, обнаружили непрозрачное управление, в качестве дотаций школа получила большие деньги".
Поскольку с 2020 года муниципальные школы не смогут конкурировать с частными, по словам Бенкунскаса, школу решили закрыть.
Кроме того, будет проведен аудит работы школы, чтобы выяснить, реальны ли подозрения.
Вице-мэр сказал, что детей переведут в частные школы (их в Вильнюсе 21), желающим предложат выбирать другие виды спорта.
Школу посещали больше 200 детей, работали 17 тренеров.
Против закрытия школы протестовали родители. Представитель родителей Юрате Струмските-Разгуне сказала, что решение было принято "в спешке и тайно".
Мэрия подозревает школу в финансовых нарушениях, но их ясно не указывают, кроме того, у мэрии и у школы разные данные о числе детей: мэрия утверждает, что школу посещают 250 детей, а школа - 321.
Вице-мэр Эдита Тамошюнене отметила, что решение принято в середине года, поэтому неясно, как быть с детьми.
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