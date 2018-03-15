По сведениям полиции, в течение получаса на митинг собралось больше 5000 человек. Большая их часть пришла со стороны Жверинаса и центра города. Полиция удивлена тем, что такое количество людей пришло на митинг, который начался в столь ранний час. Не исключено, что в общей сложности на акцию протеста придет до 10 000 человек. Митинг будет длиться около 4 часов.

Организатор акции протеста Андрюс Тапинас был возмущен заявлением лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса о том, что ему известно, кто организует митинг.

"Они говорят, что пришли не служить, а управлять. Они не понимают, что есть гражданское общество, которое может организоваться, мирным способом заявить власти, что – "публика, вы делаете не так", - сказал Тапинас.

Собравшиеся люди, скандируют: "Позор!"

Тапинас прибавил, что им стыдно потому, что этот парламент попрал решение Конституционного суда, умудрился оставить человека, который, по решению КС, грубо нарушил данную клятву, сотрудничал с агентами КГБ.

Журналист сказал, что неважно, что Бастиса уже нет в парламенте, но решение осталось, а оппозиция с правящими вместо того, чтобы говорить о реформах ведет споры.

Организаторы намерены предъявить парламенту свои требования. В их числе, по словам Тапинаса, есть требование изменить Устав, чтобы такие голосования, как были по вопросу Миндаугаса Бастиса, были открытыми, чтобы парламент обязался уважать волю КС, чтобы ужесточили санкции в отношении депутатов, которые не посещают заседания, усложнили переход из одной фракции в другую и провели импичмент в отношении Артураса Скарджюса.

Собравшиеся люди освистали спикера парламента Виктораса Пранцкетиса, какое-то время они не давали ему начать говорить. Тапинас попросил собравшихся выслушать представителя парламента. На речь Пранцкетиса люди реагировали криками: "Позор!: и свистом.

"Я не скажу ничего нового, говоря, что пришел сюда сам, не скажу ничего нового, говоря, что неделю назад мы поднимали здесь флаги и говорили о нашем единстве. Не скажу ничего нового о том, о чем говорил профессор Каткус – мы все за Литву. Не скажу ничего нового, говоря, что я 1 из 3 млн. или один из 141, который там есть сейчас.

Но скажу – что привело вас сюда, нас сюда. Нас сюда привел позор. Да, стыдно ли мне? Стыдно. Стыддно ли мне за Бастиса? За Пукаса? За Килдишене? За Скарджюса? Я пришел сюда потому, что мне тоже стыдно", – сказал Пранцкетис.

На вопрос Тапинаса о досрочных выборах Пранцкетис не дал прямого ответа, только усмехнулся, сказав, что "одобрит в первом чтении". Эти его слова люди встретили криками "Позор". Он не ответил и на вопрос, стыдно ли ему за лидера партии Карбаускиса.

"Я скажу: мне иногда стыдно за решения партии, о самом человеке мы сейчас не можем говорить", – ответил он, за что собравшиеся назвали его "трусом".

Организаторы уверяют, что делают все, чтобы не повторились события 16 января 2009 г., когда протест перерос в беспорядки, были разбиты окна в здании парламента, а представители Департамента госбезопасности говорили о том, что беспорядки могли спровоцировать.

В полиции сообщили BNS, что в начале мероприятия, организованного созданным журналистом Андрюсом Тапинасом телеканалом Laisves TV на Площади Независимости у парламента было более 2 тыс. человек, количество участников митинга увеличивается.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что у полиции нет данных об организации возможных беспорядков на сегодняшнем мероприятии, которое организует Laisvės TV. Однако заметил, что полиция готова обеспечить безопасность.

Директор Laisvės TV Миколас Маркаускас сказал, что со вчерашнего дня людям постоянно повторяют, что они должны соблюдать порядок, не приносили с собой ненужные вещи, чтобы не поддавались на провокации.

"Также со вчерашнего дня активно сотрудничаем с полицией, согласовываем все действия. Я знаю, что полиция готовится к мероприятию. Все настроены доброжелательно. У нас общая цель - это должна быть мирная акция протеста, а не агрессивный сбор", – сказал Маркаускас.

Он заметил, что организаторы контактировали и с добровольцами, которые обещали, что на митинге будут люди, которые в случае необходимости сообщат полиции о беспорядках. Заместитель главы Литовского союза стрелков Жидрунас Шадаускис не мог подтвердить DELFI, что их организация обязалась способствовать обеспечению порядка во время митинга.

"Мы также организуем людей из частных служб безопасности, граждански настроенных людей, которые могли бы наблюдать ситуацию изнутри", – сказал Маркаускас.

По его словам, очень сложно прогнозировать, сколько людей придет на митинг. Начало мероприятия – 16 ч., оно завершится около 19 ч.

В конце мероприятия будет исполнен гимн Литвы.

По словам Маркаускаса, на мероприятии дадут возможность выступить спикеру Викторасу Пранцкетису.

"Затем состоится дискуссия, в которой приглашают принять участие глав парламентских партий или их представителей. Это будет дискуссия, выслушивание мнения людей", – заметил он.

Он информировал, что будут вчитываться в комментарии людей, поэтому следят за потоком комментариев, они будут высказаны в ходе дискуссии.

Маркаускас заверил, что мероприятие организует и полностью финансирует Laisvės TV.

Протест проходит под лозунгом "Мы обвиняем!". Laisvės TV его организовало, когда Сейм отклонил предложение лишить М. Бастиса депутатского мандата.

Сам Бастис в среду заявил, что уходит из Сейма, по причине возникшего ажиотажа.

На этой неделе во время тайного голосования за лишение Бастиса парламентского мандата проголосовало 72 парламентария, "против" был 21 член Сейма, 24 воздержались, 11 бюллетеней были признаны недействительными. Чтобы лишить члена сейма мандата, нужно не меньше 85% голосов "за".

Конституционный суд объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко. М. Бастис отрицает свою вину - он уверяет, что сознательно ничего не скрывал, а просто ошибся.