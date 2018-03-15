Протестующие у парламента Литвы скандировали: позор, позор!

По сведениям полиции, в течение получаса на митинг собралось больше 5000 человек. Большая их часть пришла со стороны Жверинаса и центра города. Полиция удивлена тем, что такое количество людей пришло на митинг, который начался в столь ранний час.

Некоторые люди принесли с собой флаги Литвы, рядом со сценой видны и флаги партии консерваторов.

"Хватит им уже править"





Участвующая в митинге 64-летняя жительница Вильнюса сказала BNS, что не может назвать ни одного хорошего дела, которое бы совершил парламент этого созыва.

"Хватит им уже править", - сказала женщина и сообщила, что выступает за досрочные парламентские выборы.

Пришедший на митинг 15-летний школьник из Вильнюса сказал, что протестует против голосования в сейме по импичменту М. Бастису.

"Миндаугас Бастис нарушил Конституцию, нарушил присягу члена сейма, такие люди не могут быть членами Сейма, не могут определять наши законы. Это последняя капля", - сказал молодой человек.

Он критиковал и принятые ранее депутатами ограничения на продажу алкоголя.

"Я думаю, что нужно бороться с алкоголизмом, но мы боремся с ним, словно мы - Саудовская Аравия. Совершенно ненужными запретами", - сказал школьник.

Собравшиеся люди, скандируют: "Позор!"





Организатор акции протеста Андрюс Тапинас был возмущен заявлением лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса о том, что ему известно, кто организует митинг.

"Они говорят, что пришли не служить, а управлять. Они не понимают, что есть гражданское общество, которое может организоваться, мирным способом заявить власти, что – "публика, вы делаете не так", - сказал Тапинас.

Тапинас прибавил, что им стыдно потому, что этот парламент попрал решение Конституционного суда, умудрился оставить человека, который, по решению КС, грубо нарушил данную клятву, сотрудничал с агентами КГБ.

Журналист сказал, что неважно, что Бастиса уже нет в парламенте, но решение осталось, а оппозиция с правящими вместо того, чтобы говорить о реформах ведет споры.

Организаторы предъявили парламенту свои требования. В их числе, по словам Тапинаса, есть требование изменить Устав, чтобы такие голосования, как по вопросу Миндаугаса Бастиса, были открытыми, чтобы парламент обязался уважать волю КС, чтобы ужесточили санкции в отношении депутатов, которые не посещают заседания, усложнили переход из одной фракции в другую и провели импичмент в отношении Артураса Скарджюса.

Собравшиеся люди освистали спикера парламента Виктораса Пранцкетиса, какое-то время они не давали ему начать говорить. Тапинас попросил собравшихся выслушать представителя парламента. На речь Пранцкетиса люди реагировали криками: "Позор!" и свистом.

"Я не скажу ничего нового, говоря, что пришел сюда сам, не скажу ничего нового, говоря, что неделю назад мы поднимали здесь флаги и говорили о нашем единстве. Не скажу ничего нового о том, о чем говорил профессор Каткус – мы все за Литву. Не скажу ничего нового, говоря, что я 1 из 3 млн. или один из 141, который там есть сейчас.

Но скажу – что привело вас сюда, нас сюда. Нас сюда привел позор. Да, стыдно ли мне? Стыдно. Стыдно ли мне за Бастиса? За Пукаса? За Килдишене? За Скарджюса? Я пришел сюда потому, что мне тоже стыдно", – сказал Пранцкетис.

На вопрос Тапинаса о досрочных выборах Пранцкетис не дал прямого ответа, только усмехнулся, сказав, что "одобрит в первом чтении". Эти его слова люди встретили криками "Позор". Он не ответил и на вопрос, стыдно ли ему за лидера партии Карбаускиса.

"Я скажу: мне иногда стыдно за решения партии, о самом человеке мы сейчас не можем говорить", – ответил он, за что собравшиеся назвали его "трусом".

Карбаускис: если Пранцкетису стыдно, он может уйти в отставку





В акции принимают участие лидеры политических партий - Рамунас Карбаускис, лидер "крестьян", лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас, лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас и лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

"К сожалению, председатель Сейма смотрелся тут печально, потому что не ожидал такой реакции публики. Вероятно, ему не хватает политического опыта, - сказал Карбаускис со сцены. - Если ему стыдно, мы выбираем председателя Сейма. Если ему стыдно, мы можем выбрать другого председателя. Если ему стыдно, он может уйти в отставку. Но чего он стыдится, я не понимаю", - сказал Карбаускис.

"Мы сделали все, чтобы в парламенте состоялось голосование", - сказал Карбаускис.

По его словам, что касается результатов голосования, то тут надо спрашивать с каждого депутата отдельно.

Он повторил, что, по его мнению, тут не обошлось без консерваторов.

Карбаускис заявил, что не боится инициативы досрочных выборов и что "крестьяне" все равно на них победили бы: "После таких выборов "крестьян" в парламенте будет еще больше, вы этого хотите?" Он сказал, что их больше всего боятся фракции, которые и инициируют досрочные выборы, поскольку не могут гарантировать, что их члены проголосуют за.

Лидер либералов, заявил, что за проголосовали бы 11 из 13 членов фракции. Палуцкас заметил, что за проголосуют все соцдемы. Ландсбергис сказал, что под инициативой подписались все члены фракции консерваторов.

"Подписались, но проголосуют ли?", - не верил Карбаускис, заметив, что не видит повода для досрочных выборов.

Организаторы уверяют, что делали все, чтобы не повторились события 16 января 2009 г., когда протест перерос в беспорядки, были разбиты окна в здании парламента, а представители Департамента госбезопасности говорили о том, что беспорядки могли спровоцировать.

В полиции сообщили BNS, что в начале мероприятия, организованного созданным журналистом Андрюсом Тапинасом телеканалом Laisves TV на Площади Независимости у парламента было более 2 тыс. человек, количество участников митинга росло.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что у полиции не было данных об организации возможных беспорядков на сегодняшнем мероприятии, которое организует Laisvės TV. Однако заметил, что полиция готова обеспечить безопасность.

Директор Laisvės TV Миколас Маркаускас сказал, что со вчерашнего дня людям постоянно повторяют, что они должны соблюдать порядок, не приносили с собой ненужные вещи, чтобы не поддавались на провокации.

"Также со вчерашнего дня активно сотрудничаем с полицией, согласовываем все действия. Я знаю, что полиция готовится к мероприятию. Все настроены доброжелательно. У нас общая цель - это должна быть мирная акция протеста, а не агрессивный сбор", – сказал Маркаускас.

Он заметил, что организаторы контактировали и с добровольцами, которые обещали, что на митинге будут люди, которые в случае необходимости сообщат полиции о беспорядках. Заместитель главы Литовского союза стрелков Жидрунас Шадаускис не мог подтвердить DELFI, что их организация обязалась способствовать обеспечению порядка во время митинга.

"Мы также организуем людей из частных служб безопасности, граждански настроенных людей, которые могли бы наблюдать ситуацию изнутри", – сказал Маркаускас.

По его словам, очень сложно прогнозировать, сколько людей придет на митинг. Начало мероприятия – 16 ч., оно завершится около 19 ч.

В конце мероприятия был исполнен гимн Литвы.

Маркаускас заверил, что мероприятие организует и полностью финансирует Laisvės TV.

Протест проходит под лозунгом "Мы обвиняем!". Laisvės TV его организовало, когда Сейм отклонил предложение лишить М. Бастиса депутатского мандата.

Сам Бастис в среду заявил, что уходит из Сейма, по причине возникшего ажиотажа.

На этой неделе во время тайного голосования за лишение Бастиса парламентского мандата проголосовало 72 парламентария, "против" был 21 член Сейма, 24 воздержались, 11 бюллетеней были признаны недействительными. Чтобы лишить члена сейма мандата, нужно не меньше 85% голосов "за".

Конституционный суд объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко. М. Бастис отрицает свою вину - он уверяет, что сознательно ничего не скрывал, а просто ошибся.