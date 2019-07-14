14 июля в Вильнюс возвращается мероприятие JUMP Vilnius. Проспект Гедиминаса стал профессиональной спорт-площадкой и зоной развлечений, на которой проходят мероприятия JUMP VILNIUS. Инициатор и посол мероприятия – чемпионка Европы по прыжкам в высоту, литовская рекордсменка Айрине Пальшите, пишет madeinvilnius.lt.
"Jump Vilnius" (Foto: "Sportland Magazine")

Программа мероприятий

ЗОНА SPORTLAND G20

13:00-18:00
100-метровый батут для детей. Зона отдыха для родителей.

ЗОНА JUMP

13:00-18:00 Для детей до 14 лет
– Прыжки в длину
– Спринт
– Возможность каждому установить личный рекорд
– Брось вызов победителям в спринте и прыжках в длину.
14:00 Спринт
– Лучшие спринтеры Литвы
– ФИНАЛ личного рекорда
– Состязание победителей вызова SPORTLAND

14:40 Ток-шоу.
Ведущий @Мантас Стонкус

15:00 Прыжки в высоту
Прыжки профессионалов и легкоатлетов с DJ Mamania.

16:00 Прыжки в длину
Прыжки в длину с DJ Mamania. Приди посмотреть, как прыгают профессионалы. Может, и ты можешь это делать не хуже их? Прыгай прямо на проспекте Гедиминаса!

ЗОНА ТРЕНИРОВОК
World Jumping приглашает заниматься спортом иначе – на специальных батутах.
12:00 показательная программа и в 12:10 тренировка
15:00 показательная программа и в 15:10 тренировка.

ЗОНА ВЫЗОВОВ
13:00-18:00 Можешь ли ты? Прыжок с высоты 10 м!

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Пришел. опробовал. Зацепился (площадь Кудирки)

13:00-18:00 Бросай, прыгай, беги – занятия для детей, которые помогут им познакомиться с легкой атлетикой.
Преодолей все три препятствия и получили футболку #JumpVilnius.

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