Программа мероприятий

ЗОНА SPORTLAND G20

13:00-18:00

100-метровый батут для детей. Зона отдыха для родителей.

ЗОНА JUMP

13:00-18:00 Для детей до 14 лет

– Прыжки в длину

– Спринт

– Возможность каждому установить личный рекорд

– Брось вызов победителям в спринте и прыжках в длину.

14:00 Спринт

– Лучшие спринтеры Литвы

– ФИНАЛ личного рекорда

– Состязание победителей вызова SPORTLAND

14:40 Ток-шоу.

Ведущий @Мантас Стонкус

15:00 Прыжки в высоту

Прыжки профессионалов и легкоатлетов с DJ Mamania.

16:00 Прыжки в длину

Прыжки в длину с DJ Mamania. Приди посмотреть, как прыгают профессионалы. Может, и ты можешь это делать не хуже их? Прыгай прямо на проспекте Гедиминаса!

ЗОНА ТРЕНИРОВОК

World Jumping приглашает заниматься спортом иначе – на специальных батутах.

12:00 показательная программа и в 12:10 тренировка

15:00 показательная программа и в 15:10 тренировка.

ЗОНА ВЫЗОВОВ

13:00-18:00 Можешь ли ты? Прыжок с высоты 10 м!

Red Bull Reign 2019 | Литва финал чемпионата по уличному баскетболу 3×3

Пришел. опробовал. Зацепился (площадь Кудирки)

13:00-18:00 Бросай, прыгай, беги – занятия для детей, которые помогут им познакомиться с легкой атлетикой.

Преодолей все три препятствия и получили футболку #JumpVilnius.