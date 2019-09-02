Она также сказала, что самое сложное в работе учителя – и это вовсе не общение с учениками.

Учитель Вероника в фейсбуке рассказывает о работе со своим классом. Она выкладывает и фотографии и видео.

Однако наибольшую известность ей принесло участие в прошлогодней забастовке учителей, именно она выкладывала трансляции с забастовки в сеть и рассказывала о событиях.

В интервью DELFI вероника рассказала о критике и поддержке во время забастовки и о нынешней ситуации учителей – существенные перемены настали, но еще есть над чем работать. Вероника сказала, что ждет 1 сентября, как день рождения.

"Как учитель я возвращаюсь в школу в хорошем настроении, очень жду праздника, жду детей. Для меня 1 сентября - особый день, как второй день рождения, я бы сказала. Я готовлюсь, хочу встретится с детьми. Поэтому настроение хорошее", – сказала DELFI учитель Вероника.

Она уже придумала и тему первого урока - джунгли.

Вероника работает с 4 классом прогимназии им. Мартинаса Мажвидаса.

"Пока в целом ситуация не очень радует. Но, по сравнению с прошлым, когда у учителей с горем пополам набралась ставка, в этом году ставка есть у всех. Если в прошлом году надо было много часов, в этом это уже не нужно. Каждый год что-то меняется. В прошлом казалось, что учителя чуть ли не дрались за дополнительные часы. А сейчас есть 20 часов и довольно", – заметила Вероника.

"Не все еще решено, есть о чем говорить, что выяснять, о чем просить, просить, просить, чтобы было лучше", – сказала собеседница.

DELFI напоминает, что в декабре прошлого года Литовский профсоюз работников системы просвещения добивался повышения расценок за уроки на 5% с января и на 10% - с сентября. Министр А.Монкявичюс подчеркнул, что позиция профсоюза стала более требовательной. По словам Наумовой, министр прислушивается к мнению учителей.

"Он общается, идет на контакт, участвует во встречах. Посмотрим, но главное, что мы можем говорить и нас услышат. Не так как было с прежним министром", – сказала она.

Вероника рассказала, что ее ученики обрадовались, когда она вернулась в школу после забастовки.

"Они радовались, не очень им нравилось работать с замещающим учителем. Ждали. Некоторые родители были недовольны, что надолго остановился учебный процесс, но мы поговорили, после чего они сказали, что все не так и страшно", – вспоминала она. По словам Вероники, забастовка была необходимостью. А если потребовалось бы, она бы ее повторила. Вероника заметила, что часто вспоминает опыт забастовки.

По ее словам, люди ее узнают на улице, в магазинах заглядывают в корзину, чтобы посмотреть, что она покупает.

"Дорогой товар или дешевый, как она живет – хорошо или плохо", – сказала она, заметив, что иногда такое внимание бывает неприятным.

По словам Вероники, были и те, кто хвалил ее за участие в забастовке.

"Всякое было – писали, спрашивали, чего ты туда идешь, неужели тебе плохо, учителям ведь живется хорошо. Зачем все это, вы ведь работаете до 12-13 ч. – были и такие. Подумаешь, хочется таким людям предложить прийти и поработать, чтобы они поняли, что это такое", – сказала собеседница.

На просьбу указать, что в ее работе самое сложное, она ответила, что это общение с родителями.

"Не с детьми, а с родителями. Современные родители приходят и начинают учить работать. Им кажется, что они лучше знают, как надо учить детей, поскольку у них уже сформированы привычки. Сложнее всего работать с родителями – их "переделать", отшлифовать", – сказала собеседница.

Она подтвердила, что менять профессию не планирует, хочет лишь совершенствоваться и учиться сама.