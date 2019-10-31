Вайткене сказала, что сейчас, спустя почти 8 лет, семья уже смирилась с ситуацией и не оборачивается назад, радуется возможности быть рядом с Казимирой Прунскене. Сейчас политик живет у своего брата Вайдаса в Швенченском районе.

Она передвигается с помощью инвалидной коляски. О ней заботятся брат с супругой. По словам Вайткене, Прунскене с удовольствием поет, она может говорить спонтанно, но если что-то хочет сказать конкретное, тогда дела обстоят хуже. У нее есть время смотреть фильмы, она следит за новостями – иногда, услышав новости, печально кивает головой.

"Мы долго думали, что делать, но человеку в инвалидной коляске даже с первого этажа выехать на улицу сложно. Мы живем у Нагорного парка, но там с коляской не погуляешь и по тротуару далеко не уедешь, – сказала Вайткене. – Мы решили, что маме лучше всего быть у брата – отличное окружение, дом на берегу озера, тишина. Он позаботился об удобстве помещений, там нет порогов. Мы с сестрой по очереди навещаем маму в выходные".

"Болезнь очень много отняла, но не стерла главное – ее железную волю, оптимизм, способность смириться с неизбежным, а это помогает идти вперед, пусть небольшими шагами", – сказала Вайткене.

"Несмотря на все сложности, мама каждый день делает зарядку, несколько раз в день занимается на тренажере; ее не надо упрашивать это делать. Она как и прежде следит за собой – мы знаем, что ее порадует хороший крем и красивая одежда, – сказала Вайткене. – Она поет".

Вайткене сказала, что важно понимать, что с этой болезнью жизнь меняется, но не прекращается. По ее словам, просто надо приспособиться к новым обстоятельствам и стараться, насколько возможно, вернуть то, чего лишила эта коварная болезнь. "А для этого нужна воля обеих сторон, вера и постоянная работа, работа и еще раз работа, тогда результат превзойдет даже самые смелые ожидания", – считает дочь Прунскене.