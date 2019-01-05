Суд признал виновным в убийстве Каролиса Поцюнаса, который уже отбывает наказание. Однако осужденный обратился с жалобой в Верховный суд Литвы.
"Наша позиция последовательная, ничто не меняется, как и прежде, мы требуем отменить наказание и оправдать, мотивы те же, что были в Апелляционном суде", – сказал BNS адвокат осужденного Ромуальдас Миклюшас.
Дело суд рассмотрит 29 января. Жалобу подал и другой осужденный - Скирмантас Янкаускас, а также адвокат осужденного Эдгараса Петрашявичюса Айдас Мажейка.
Янкаускас получил условный срок за нарушение общественного порядка и нанесение незначительного ущерба здоровью.
Его адвокат Томас Мейдус сказал BNS, что Верховный суд просят отменить наказание.
"В деле нет данных, подтверждающих вину Янкаускаса. Мы считаем, что и Вильнюсский окружной и Апелляционный суды свои постановления обосновали только предпосылками, а другие данные не оценили", – сказал Мейдус.
По его словам, из-за судимости Янкаускас не может работать помощником адвоката (у него юридическое образование).
Петрашявичюс, как и Малинаускас, осуждены за другой эпизод, не связанный с убийством Добровольскиса.
"Мы заключили мировое соглашение с пострадавшим, возместили ущерб, в смерти Добровольскиса нас не обвиняли. Мы просим отменить наказание, поскольку было заключено мировое соглашение или передать осужденного на поруки", – сказал Мажейка.
Постановление обжаловал и адвокат осужденного Паулюса Лещинскаса. Адвокат Саулюс Закарявичюс считает, что его подзащитный, возместивший ущерб пострадавшему, должен быть передан на поруки. Лещинскас получил условный срок за нарушение общественного порядка и нанесение незначительного ущерба здоровью.
5 июля 2018 года Апелляционный суд оставил в силе постановление Вильнюсского окружного суда в деле об убийстве композитора Добровольскиса и нанесении травм еще двум мужчинам.
Постановление осталось в силе, ничто не было изменено. Постановление Апелляционного суда вступило в силу в тот же день, когда было принято.
22 декабря 2017 года Вильнюсский окружной суд признал виновным в убийстве Добровольскиса 24-летнего Поцюнаса. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Он должен возместить близким покойного моральный ущерб в размере 100 000 евро.
Суд констатировал, что Поцюнас отнял у другого посетителя бара зонт и ударил им Добровольскиса, который в конфликте не участвовал, а просто проходил мимо. В убийстве обвиняли также Янкаускаса и Аудрюса Шалну, но суд их оправдал.
Добровольскис был убит вечером 23 декабря 2014 года около бара в Вильнюсе, на ул. Вингрю, когда между посетителями разгорелся конфликт из-за отношения к президенту России Владимиру Путину.
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