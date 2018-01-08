"Я подождала неделю, думаю, может, уже можно попробовать подключиться к SPIS. Куда там!.. Жду дальше. А как вы?", - писала в фейсбуке жительница Вильнюса Доната.

Вице-министр социальной защиты и труда Эйтвидас Бингялис сказал, что система работает, однако ограничивается возможность подключения, чтобы система не вышла из строя.

"В выходные сбоев в работе системы не было, нагрузка была меньше, большинство в выходные подключилось. За выходные система была усовершенствована, чтобы принимать больше клиентов. Сегодня проходят тестирования, чтобы после запуска этого модуля не было никаких сбоев", - сказал Бингялис.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время к системе сможет подключиться больше людей. Однако он заверил, что жители могут попытаться подключиться и сейчас.

"Если система сообщает, что сейчас пытается подключиться слишком много пользователей, мы предлагаем попробовать подключиться через несколько часов. Самая небольшая нагрузка рано утром и поздно вечером", - сказал Бингялис.

Вице-министр заверил, что люди не должны беспокоится, они получат все деньги, независимо от того, когда подадут заявку.

"Когда изменится модуль, мы информируем дополнительно, чтобы люди могли подключиться и заполнить заявку", - сказал Бингялис.

Заявки письменно можно оформить и в мэриях. При подачи заявки по интернету никакие документы дополнительно подавать не придется. При подаче письменной заявки надо предъявить документ, удостоверяющий личность. Напомним, что независимо от доходов семьи на каждого ребенка будут выплачивать по 30 евро в месяц.